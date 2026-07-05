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Сколько часов в день работают в Грузии? – видео

Сколько часов в день работают в Грузии? – видео

Sputnik Грузия

В Грузии стандартная продолжительность рабочего времени составляет восемь часов в день при 40-часовой рабочей неделе. 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T08:49+0400

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Для несовершеннолетних действуют ограничения: в возрасте от 14 до 16 лет – до четырех часов в день, но не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю.Стандартный график – пять рабочих дней в неделю, однако трудовой контракт может предусматривать и другие условия. Но в любом случае непрерывный перерыв между рабочими днями должен составлять не менее 12 часов.

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