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Сколько часов в день работают в Грузии? – видео
Сколько часов в день работают в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
В Грузии стандартная продолжительность рабочего времени составляет восемь часов в день при 40-часовой рабочей неделе. 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T08:49+0400
2026-07-05T08:49+0400
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Для несовершеннолетних действуют ограничения: в возрасте от 14 до 16 лет – до четырех часов в день, но не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю.Стандартный график – пять рабочих дней в неделю, однако трудовой контракт может предусматривать и другие условия. Но в любом случае непрерывный перерыв между рабочими днями должен составлять не менее 12 часов.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , трудоустройство, трудовой кодекс, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , трудоустройство, трудовой кодекс, видео
Сколько часов в день работают в Грузии? – видео
08:49 05.07.2026 (обновлено: 10:40 05.07.2026)
В Грузии стандартная продолжительность рабочего времени составляет восемь часов в день при 40-часовой рабочей неделе.
Для несовершеннолетних действуют ограничения: в возрасте от 14 до 16 лет – до четырех часов в день, но не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю.
Стандартный график – пять рабочих дней в неделю, однако трудовой контракт может предусматривать и другие условия. Но в любом случае непрерывный перерыв между рабочими днями должен составлять не менее 12 часов.