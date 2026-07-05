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Стрельба в Тбилиси – полиция сообщила о задержании подозреваемого

Стрельба в Тбилиси – полиция сообщила о задержании подозреваемого

Sputnik Грузия

Конфликт на бытовой почве, возникший между несколькими мужчинами, вскоре перерос в драку, и один из участников открыл стрельбу из огнестрельного оружия 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T15:21+0400

2026-07-05T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Мужчина, ранивший двух человек в спальном районе Вашлиджвари в Тбилиси минувшей ночью, задержан, сообщили в МВД. Инцидент произошел ночью 4 июля. Конфликт на бытовой почве, возникший между несколькими мужчинами, вскоре перерос в драку. Один из участников открыл стрельбу из огнестрельного оружия и ранил двух человек. Пострадавших доставили в больницу. По информации ведомства, их жизни ничего не угрожает. Стрелявший был задержан вскоре после происшествия по горячим следам в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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