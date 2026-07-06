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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны двое реализаторов
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны двое реализаторов
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Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 06.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-06T19:54+0400
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2026-07-06T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Двое мужчин задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их сбыту, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.В ходе обыска по месту жительства обвиняемых, а также личного досмотра и следственного эксперимента в различных местах сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств подготовленные к сбыту наркотические средства в особо крупном размере, в том числе мефедрон, тетрагидроканнабинол (ТГК) и альфа-PVP.Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны двое реализаторов
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Двое мужчин задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их сбыту, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
В ходе обыска по месту жительства обвиняемых, а также личного досмотра и следственного эксперимента в различных местах сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств подготовленные к сбыту наркотические средства в особо крупном размере, в том числе мефедрон, тетрагидроканнабинол (ТГК) и альфа-PVP.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам.