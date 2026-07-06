https://sputnik-georgia.ru/20260706/dannye-po-selskomu-khozyaystvu-gruzii-za-2014-2024-gody-299491107.html

Данные по сельскому хозяйству Грузии за 2014-2024 годы

Данные по сельскому хозяйству Грузии за 2014-2024 годы

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с 2014 по 2024 год число сельских хозяйств сократилось на 25,3% и составило 479,5 тыс. На... 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T17:13+0400

2026-07-06T17:13+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с 2014 по 2024 год число сельских хозяйств сократилось на 25,3% и составило 479,5 тыс. На этом фоне площадь сельскохозяйственных земель увеличилась всего на 2,7% – до 809,1 тыс. га. Налицо значительный рост площади многолетних насаждений – на 60,6%, до 176 тыс. га.При этом поголовье крупного рогатого скота сократилось на 15%, а поголовье овец – на 25,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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