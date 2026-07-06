https://sputnik-georgia.ru/20260706/deshevle-i-blizhe-spros-na-gruziyu-sredi-rossiyan-vyros-na-50-299498102.html

Дешевле и ближе: спрос на Грузию среди россиян вырос на 50%

Дешевле и ближе: спрос на Грузию среди россиян вырос на 50%

Sputnik Грузия

При сохранении текущих темпов результаты этого лета станут рекордными для грузинского туризма, заявила эксперт 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T23:31+0400

2026-07-06T23:31+0400

2026-07-06T23:31+0400

туризм

грузия

экономика

майя ломидзе

россия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Благодаря комфортным ценам и стабильному авиасообщению спрос на пакетные туры в Грузию вырос среди россиян на 50%, что гарантирует стране рекордный туристический сезон, заявила в интервью Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации Туроператоров АТОР Майя Ломидзе. По словам Ломидзе, российские туристы массово скупают пакетные туры в Грузию. В мае 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля 2023 года рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. По ее словам, ожидается, что при сохранении текущих темпов результаты этого лета станут рекордными для грузинского туризма. Главным драйвером спроса выступает оптимальное соотношение цены и качества отдыха, а также стабильное прямое транспортное сообщение между странами. Как отметила Ломидзе, особой популярностью пользуется Черноморское побережье, а также его главный курорт – Батуми, который за последнее время кардинально преобразился и превратился в современный туристический центр. Помимо пляжного отдыха в приморских регионах, туристы активно бронируют путевки в Тбилиси и предгорные районы. Грузия в 2025 году побила рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. В пятерку лидеров по расходам также вошли граждане стран ЕС, Турции, Азербайджана и Израиля. В 2025 году Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников, из которых 5,5 миллиона были туристами, что стало новым историческим максимумом. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году совершили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше, чем в 2024 году. В топ-5 также вошли граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, грузия, экономика, майя ломидзе, россия