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Дроны на службе у пограничников Грузии - видео

Дроны на службе у пограничников Грузии - видео

Sputnik Грузия

Пограничная полиция Грузии начнет активно использовать дроны для контроля береговой линии с июля этого года. 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T14:54+0400

2026-07-06T14:54+0400

2026-07-06T14:54+0400

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Сотрудники погранполиции прошли специальный двухмесячный курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. В их обязанности войдет управление беспилотниками в процессе охраны государственной границы страны.Курс включал как теоретические, так и практические занятия, в том числе по планированию маршрутов полета вдоль морской акватории. Пограничники учились вести наблюдение и сбор данных в дневное и ночное время, проводить поисковые работы и операции по преследованию нарушителей.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , государственная пограничная служба украины, граница грузии, видео