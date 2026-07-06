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Дроны на службе у пограничников Грузии - видео
Дроны на службе у пограничников Грузии - видео
Sputnik Грузия
Пограничная полиция Грузии начнет активно использовать дроны для контроля береговой линии с июля этого года. 06.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-06T14:54+0400
2026-07-06T14:54+0400
2026-07-06T14:54+0400
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Сотрудники погранполиции прошли специальный двухмесячный курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. В их обязанности войдет управление беспилотниками в процессе охраны государственной границы страны.Курс включал как теоретические, так и практические занятия, в том числе по планированию маршрутов полета вдоль морской акватории. Пограничники учились вести наблюдение и сбор данных в дневное и ночное время, проводить поисковые работы и операции по преследованию нарушителей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , государственная пограничная служба украины, граница грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , государственная пограничная служба украины, граница грузии, видео
Дроны на службе у пограничников Грузии - видео
Пограничная полиция Грузии начнет активно использовать дроны для контроля береговой линии с июля этого года.
Сотрудники погранполиции прошли специальный двухмесячный курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. В их обязанности войдет управление беспилотниками в процессе охраны государственной границы страны.
Курс включал как теоретические, так и практические занятия, в том числе по планированию маршрутов полета вдоль морской акватории. Пограничники учились вести наблюдение и сбор данных в дневное и ночное время, проводить поисковые работы и операции по преследованию нарушителей.