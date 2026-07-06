https://sputnik-georgia.ru/20260706/eks-ministr-oborony-gruzii-provedet-v-tyurme-bolee-dvukh-let-299490510.html

Экс-министр обороны Грузии проведет в тюрьме более двух лет

Экс-министр обороны Грузии проведет в тюрьме более двух лет

Sputnik Грузия

Ахалая было предъявлено обвинение по статье УК Грузии – "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению... 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T16:56+0400

2026-07-06T16:56+0400

2026-07-06T17:07+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая признан виновным по делу о призывах к свержению власти и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Уголовное дело против Ахалая было возбуждено 10 марта. Дело касается аудиозаписи с судебного заседания, распространенной в социальной сети женой Ахалая Ани Надареишвили. На записи отчетливо слышно, как Ахалая призывает свергнуть власть любыми способами. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили. На оглашении приговора Ахалая не присутствовал, поэтому не воспользовался правом выступить с последним словом. Ахалая было предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии – "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти". Максимальное наказание – 3 года тюрьмы. Уголовные дела против Бачо Ахалая В конце декабря 2025 года Ахалая был задержан по обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года. Он находится под стражей на время следствия. По версии следствия, Бачо Ахалая, используя технические мобильные средства связи, организовал и лично руководил преступными действиями членов организационного комитета акции протеста 4 октября 2025 года – Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других. В случае подтверждения вины по этому уголовному делу Ахалая грозит до 9 лет лишения свободы. Ахалая уже провел в тюрьме девять лет. Он был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение". Ахалая был признан виновным в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его. По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы. А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых тот скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, бачо ахалая, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд