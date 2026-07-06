https://sputnik-georgia.ru/20260706/glavnye-prichiny-smertnosti-v-gruzii-2025-god-299488326.html

Главные причины смертности в Грузии, 2025 год

Главные причины смертности в Грузии, 2025 год

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году больше всего граждан Грузии скончалось от заболеваний, связанных с системой... 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T14:20+0400

2026-07-06T14:20+0400

2026-07-06T14:20+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году больше всего граждан Грузии скончалось от заболеваний, связанных с системой кровообращения, - 16 711 человек. На втором месте - смертность от опухолей: 6 877 человек, а тройку замыкают болезни органов дыхания - 3 533 человека.Знаменателен тот факт, что прирост смертности от опухолей в 2025 году составил 20%, а от болезней органов дыхания - 16,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, сакстат, смерть, инфографика, инфографика