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Грузинские тюрьмы переполнены: число заключенных превысило 12 тысяч

Грузинские тюрьмы переполнены: число заключенных превысило 12 тысяч

Sputnik Грузия

Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 67 государств 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T11:58+0400

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2026-07-06T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 июня 2026 года, содержалось 12 135 заключенных, в том числе 577 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По последним данным ведомства, на 1 июня в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые. Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 151 несовершеннолетний и 87 человек старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные составляют 76,8%, остальные ожидают вынесения приговора. При этом, по состоянию на 1 июня, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 197 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Из общего числа заключенных 14,8% составляют иностранные граждане 67 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 801 иностранец. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана. Из общего числа иностранных заключенных на 1 июня в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 180 женщин. Из общего числа иностранцев 619 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тюрьма, грузия, новости, общество, украина, азербайджан, турция, сакстат, преступность в грузии