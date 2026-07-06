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Грузия и Турция запустили цифровые разрешения для грузоперевозок

Грузия и Турция запустили цифровые разрешения для грузоперевозок

Sputnik Грузия

Страны запустили систему электронных разрешений для международных автогрузоперевозок, которая заменит бумажные документы и ускорит логистические процедуры 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T15:55+0400

2026-07-06T15:55+0400

2026-07-06T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузия и Турция успешно запустили процедуру выдачи и обмена цифровыми разрешительными документами для международных автомобильных грузоперевозок, сообщило Агентство наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития По информации Агентства, в результате внедрения нового механизма перевозчики, осуществляющие международные грузоперевозки между Грузией и Турцией, получат возможность использовать разрешительные документы в полностью цифровом формате. Новшество значительно упростит административные процедуры, сократит необходимость обработки бумажных документов, ускорит процесс выдачи и контроля разрешительных документов и повысит эффективность международных перевозок. "Цифровая система разрешений основана на принципе двустороннего взаимодействия, что означает, что обе страны используют единую электронную платформу для обмена и регистрации разрешительных документов", – заявил директор Агентства наземного транспорта Бакур Микадзе.По его словам, нововведение обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными, сокращает технические и административные задержки и создает более прозрачный и современный механизм управления международными автомобильными грузоперевозками. Как заявил Микадзе, на данном этапе создана рабочая группа, и, согласно планам Агентства на будущее, переход систем разрешений, действующих с другими странами-партнерами, на цифровой формат будет осуществляться поэтапно. "Эти процессы будут способствовать развитию транспортно-логистического сектора, упрощению международной торговли и дальнейшему укреплению роли Грузии как регионального транзитного узла", – сообщило Агентство. Кроме того, как отметило агентство, успешный запуск электронной системы ECMT (Многостороннее разрешение Европейской конференции министров транспорта) и цифрового механизма выдачи разрешений с Турцией является важным этапом в развитии международного сектора автомобильных грузоперевозок. Грузия и Турция Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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