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Исполнительный директор АТОР: спрос на туры в Грузию вырос на 50% – видео
Исполнительный директор АТОР: спрос на туры в Грузию вырос на 50% – видео
Sputnik Грузия
Спрос на организованные туры в Грузию продолжает расти, а по итогам летнего сезона страна может выйти на рекордные показатели по турпотоку. Об этом в интервью... 06.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-06T17:47+0400
2026-07-06T17:47+0400
2026-07-06T18:19+0400
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По ее словам, российские туроператоры фиксируют рост продаж пакетных туров примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются отдых в Батуми, поездки в Тбилиси, а также маршруты по приморским и горным регионам страны.Ломидзе отметила, что ключевыми факторами роста спроса остаются удачное соотношение цены и качества, развитое транспортное сообщение с Россией, богатое историческое наследие, грузинская кухня и традиционное гостеприимство. Если текущая динамика сохранится, нынешний туристический сезон может стать рекордным для Грузии.
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, экспертное мнение, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Исполнительный директор АТОР: спрос на туры в Грузию вырос на 50% – видео
17:47 06.07.2026 (обновлено: 18:19 06.07.2026)
Спрос на организованные туры в Грузию продолжает расти, а по итогам летнего сезона страна может выйти на рекордные показатели по турпотоку. Об этом в интервью Sputnik Грузия заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
По ее словам, российские туроператоры фиксируют рост продаж пакетных туров примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются отдых в Батуми, поездки в Тбилиси, а также маршруты по приморским и горным регионам страны.
Ломидзе отметила, что ключевыми факторами роста спроса остаются удачное соотношение цены и качества, развитое транспортное сообщение с Россией, богатое историческое наследие, грузинская кухня и традиционное гостеприимство. Если текущая динамика сохранится, нынешний туристический сезон может стать рекордным для Грузии.