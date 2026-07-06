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Исполнительный директор АТОР: спрос на туры в Грузию вырос на 50% – видео

Исполнительный директор АТОР: спрос на туры в Грузию вырос на 50% – видео

Sputnik Грузия

Спрос на организованные туры в Грузию продолжает расти, а по итогам летнего сезона страна может выйти на рекордные показатели по турпотоку. Об этом в интервью... 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T17:47+0400

2026-07-06T17:47+0400

2026-07-06T18:19+0400

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По ее словам, российские туроператоры фиксируют рост продаж пакетных туров примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются отдых в Батуми, поездки в Тбилиси, а также маршруты по приморским и горным регионам страны.Ломидзе отметила, что ключевыми факторами роста спроса остаются удачное соотношение цены и качества, развитое транспортное сообщение с Россией, богатое историческое наследие, грузинская кухня и традиционное гостеприимство. Если текущая динамика сохранится, нынешний туристический сезон может стать рекордным для Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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