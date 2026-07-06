Какой сегодня церковный праздник: 6 июля 2026
© photo: Sputnik / StringerХрам Светицховели во Мцхета
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 6 июля чествуют Владимирскую икону Божьей Матери. Также сегодня отмечают день памяти cвятых Агриппины, Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Агриппина
По церковному календарю 6 июля поминают мученицу Агриппину, пострадавшую за веру во время правления Валериана (253-259).
Агриппина была римлянкой. Не пожелав выйти замуж, она посвятила свою жизнь Господу. Когда начались гонения христиан, деву схватили и жестоко пытали. Она скончалась от мучений.
Святые мученики
По церковному календарю 6 июля поминают мучеников Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана, пострадавших во время правления Максимиана (286-310).
Евстохий во время преследования христиан был языческим жрецом. Видя непобедимую стойкость христианских мучеников, а также чудеса, совершаемые ими, он обратился в истинную веру.
© photo: Sputnik / StringerКупол Гергетской церкви Святой Троицы
Купол Гергетской церкви Святой Троицы
© photo: Sputnik / Stringer
Приняв крещение от епископа Антиохийского Евдоксия, он был посвящен в пресвитеры. Евстохий, проповедуя в городе Листра, обратил своего племянника Гаия и всех его домашних, в том числе юношей Лоллия, Провия и Урвана.
Воины императора, схватив проповедника, доставили его на суд. Когда пытки не сломили веру Евстохия, его вместе с Гаием и его семейством отправили к правителю Агриппину в город Анкира (Галатия). Там их всех, включая женщин и младенцев, после жестоких пыток обезглавили.
Владимирская икона
По церковному календарю 6 июля чествуют Владимирскую икону Божьей Матери – праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.
Икону Божьей Матери, названную впоследствии Владимирской, по церковному преданию, написал евангелист Лука – это один из трех образов Богородицы, созданных во время Ее земной жизни.
Историческое событие произошло в 1480 году при великом князе Иоанне III (1462-1505). Хан Ахмат с многочисленными полками подошел к реке Угре. Ее называют "поясом Богоматери", охраняющим московские владения.
© photo: Sputnik / Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкИкона художника Андрея Рублева "Владимирская Богоматерь" (1408 г.)
Икона художника Андрея Рублева "Владимирская Богоматерь" (1408 г.)
© photo: Sputnik / Алексей Бушкин/
Войска московского князя и хана Золотой Орды целый день, не предпринимая решительных действий, стояли друг против друга. А в это время вся Москва молила Божью Матерь спасти православную столицу.
И Богородица услышала мольбу. "Великое стояние на реке Угре" закончилось отступлением татаро-монголов. Божья Матерь обратила их в бегство через свою Владимирскую икону, которая находилась впереди русского войска.
Русская церковь особо почитает Владимирскую икону Божьей Матери, которая издревле покровительствует России и не раз помогала русскому народу побеждать в решающих битвах, и установила святыне троекратное празднование.
Именины
По церковному календарю 6 июля именины отмечают Агриппина, Алексий, Александр, Антоний, Артемий, Иосиф, Герман, Митрофан, Петр и Феодор.
Материал подготовлен на основе открытых источников