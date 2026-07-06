https://sputnik-georgia.ru/20260706/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-iyulya-2026-299465459.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 6 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 6 июля чествуют Владимирскую икону Божьей Матери. Также сегодня отмечают день памяти cвятых Агриппины, Евстохия, Гаия... 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T01:01+0400

2026-07-06T01:01+0400

2026-07-06T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/07/261856087_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_752add73e83419a2d04f0d2c6ec4e32a.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АгриппинаПо церковному календарю 6 июля поминают мученицу Агриппину, пострадавшую за веру во время правления Валериана (253-259).Агриппина была римлянкой. Не пожелав выйти замуж, она посвятила свою жизнь Господу. Когда начались гонения христиан, деву схватили и жестоко пытали. Она скончалась от мучений.Святые мученикиПо церковному календарю 6 июля поминают мучеников Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и Урвана, пострадавших во время правления Максимиана (286-310).Евстохий во время преследования христиан был языческим жрецом. Видя непобедимую стойкость христианских мучеников, а также чудеса, совершаемые ими, он обратился в истинную веру.Приняв крещение от епископа Антиохийского Евдоксия, он был посвящен в пресвитеры. Евстохий, проповедуя в городе Листра, обратил своего племянника Гаия и всех его домашних, в том числе юношей Лоллия, Провия и Урвана.Воины императора, схватив проповедника, доставили его на суд. Когда пытки не сломили веру Евстохия, его вместе с Гаием и его семейством отправили к правителю Агриппину в город Анкира (Галатия). Там их всех, включая женщин и младенцев, после жестоких пыток обезглавили.Владимирская иконаПо церковному календарю 6 июля чествуют Владимирскую икону Божьей Матери – праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.Икону Божьей Матери, названную впоследствии Владимирской, по церковному преданию, написал евангелист Лука – это один из трех образов Богородицы, созданных во время Ее земной жизни.Историческое событие произошло в 1480 году при великом князе Иоанне III (1462-1505). Хан Ахмат с многочисленными полками подошел к реке Угре. Ее называют "поясом Богоматери", охраняющим московские владения.Войска московского князя и хана Золотой Орды целый день, не предпринимая решительных действий, стояли друг против друга. А в это время вся Москва молила Божью Матерь спасти православную столицу.И Богородица услышала мольбу. "Великое стояние на реке Угре" закончилось отступлением татаро-монголов. Божья Матерь обратила их в бегство через свою Владимирскую икону, которая находилась впереди русского войска.Русская церковь особо почитает Владимирскую икону Божьей Матери, которая издревле покровительствует России и не раз помогала русскому народу побеждать в решающих битвах, и установила святыне троекратное празднование.ИмениныПо церковному календарю 6 июля именины отмечают Агриппина, Алексий, Александр, Антоний, Артемий, Иосиф, Герман, Митрофан, Петр и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников