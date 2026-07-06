https://sputnik-georgia.ru/20260706/nezakonnye-vyrubki-v-gruzii-za-polgoda-vyyavili-pochti-tysyachu-narusheniy-299485422.html

Незаконные вырубки в Грузии: за полгода выявили почти тысячу нарушений

Незаконные вырубки в Грузии: за полгода выявили почти тысячу нарушений

Sputnik Грузия

За первые шесть месяцев 2026 года также были опечатаны 36 незарегистрированных лесопильных предприятий 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T17:57+0400

2026-07-06T17:57+0400

2026-07-06T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии с 1 января по 30 июня 2026 года выявили 946 фактов незаконного лесопользования, из которых 110 содержат признаки уголовного преступления.Большинство нарушений (711 случаев) связаны с незаконной заготовкой и транспортировкой древесины. Еще 235 фактов касаются нарушений технического регламента лесопильными предприятиями и их нелегальной деятельности. Материалы переданы в соответствующие органы для дальнейшего реагирования.За первые шесть месяцев 2026 года также были опечатаны 36 незарегистрированных лесопильных предприятий.Больше всего нарушений зафиксировано в Аджарии – 222 случая. Далее следуют:– Самегрело – Земо Сванети – 174;– Кахети – 172;– Имерети – 124;– Самцхе-Джавахети – 66;– Квемо Картли – 48;– Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 39;– Гурия – 39;– Шида-Картли – 32;– Мцхета-Мтианети – 25.В Тбилиси за шесть месяцев выявлено пять нарушений. В частности, сотрудники ведомства обнаружили две нелегальные лесопилки, один факт незаконной транспортировки древесины и два случая нарушения технического регламента лесопильными предприятиями.Борьба с незаконным использованием лесных ресурсов остается одним из приоритетных направлений работы Департамента природоохранного надзора. Экипажи ведомства круглосуточно патрулируют территорию страны и оперативно реагируют на сообщения, поступающие на горячую линию министерства по номеру 153.Борьба с вырубкой лесаВ конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия.Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида-Картли."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень.Лесной фонд Грузии занимает территорию 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыты лесами. Это составляет около 40% общей территории страны, равной 6,97 миллиона гектаров.Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000–1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, имерети, самцхе-джавахети, гурия, департамент природоохранного надзора