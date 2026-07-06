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Объем внешнего долга Грузии повысился – новые данные Нацбанка

Объем внешнего долга Грузии повысился – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

За первый квартал 2026 года общий внешний долг вырос на 252,9 миллиона долларов 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T09:01+0400

2026-07-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 марта 2026 года составил 27,1 миллиарда долларов, что соответствует 68,7% ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал 2026 года общий внешний долг вырос на 252,9 миллиона долларов, в том числе на 574 миллиона долларов – за счет операционных изменений. В то же время вырос на 257,1 миллиона долларов за счет изменений курса, на 12,5 миллиона долларов – за счет изменения цен и на 51,5 миллиона долларов – из-за других изменений.Из общего объема 11,6 миллиарда долларов приходится на долг государства (29,4% к ВВП), из которых 9,1 миллиарда долларов – долг правительства, 772,8 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 481,8 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,8 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,5 миллиарда долларов.Доля долга, номинированного в иностранной валюте, в общем объеме задолженности составляет 85,6%.Чистый долг Грузии на 31 марта 2026 года составил 12,5 миллиарда долларов (31,8% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 5,3 миллиарда долларов (13,4% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, долг, статистика, национальный банк грузии