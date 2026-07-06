https://sputnik-georgia.ru/20260706/pochemu-v-gruzii-rastut-tseny-na-khleb---video-299491475.html

Почему в Грузии растут цены на хлеб? – видео

Почему в Грузии растут цены на хлеб? – видео

Sputnik Грузия

В Грузии стоимость пшеничного хлеба за год выросла примерно на 16%. Цены на стандартные буханки увеличились в среднем до 10 тетри 06.07.2026, Sputnik Грузия

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Это произошло по нескольким основным причинам: выросли закупочные цены на пшеницу и муку на мировых рынках, выросли операционные расходы, повысились зарплаты рабочих на хлебопекарных предприятиях, что отразилось на стоимости.Введение Грузией сезонных и временных пошлин на ввоз муки для защиты местных фермеров и внутреннего рынка тоже повлияло на рост цен на хлеб.

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