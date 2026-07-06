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Почему в Грузии растут цены на хлеб? – видео
Почему в Грузии растут цены на хлеб? – видео
Sputnik Грузия
В Грузии стоимость пшеничного хлеба за год выросла примерно на 16%. Цены на стандартные буханки увеличились в среднем до 10 тетри 06.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-06T17:31+0400
2026-07-06T17:31+0400
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Это произошло по нескольким основным причинам: выросли закупочные цены на пшеницу и муку на мировых рынках, выросли операционные расходы, повысились зарплаты рабочих на хлебопекарных предприятиях, что отразилось на стоимости.Введение Грузией сезонных и временных пошлин на ввоз муки для защиты местных фермеров и внутреннего рынка тоже повлияло на рост цен на хлеб.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, хлеб, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, хлеб, видеоклуб , грузия, видео
Почему в Грузии растут цены на хлеб? – видео
17:31 06.07.2026 (обновлено: 17:38 06.07.2026)
В Грузии стоимость пшеничного хлеба за год выросла примерно на 16%. Цены на стандартные буханки увеличились в среднем до 10 тетри
Это произошло по нескольким основным причинам: выросли закупочные цены на пшеницу и муку на мировых рынках, выросли операционные расходы, повысились зарплаты рабочих на хлебопекарных предприятиях, что отразилось на стоимости.
Введение Грузией сезонных и временных пошлин на ввоз муки для защиты местных фермеров и внутреннего рынка тоже повлияло на рост цен на хлеб.