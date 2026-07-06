https://sputnik-georgia.ru/20260706/port-lendlord--glubokovodnyy-port-anakliya-postroyat-po-novoy-kontseptsii-299495397.html

Порт-лендлорд – глубоководный порт Анаклия построят по новой концепции

Порт-лендлорд – глубоководный порт Анаклия построят по новой концепции

Sputnik Грузия

Новая модель позволит государству развивать порт Анаклия в партнерстве не с одной, как планировалось ранее, а одновременно с несколькими странами и компаниями 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T18:58+0400

2026-07-06T18:58+0400

2026-07-06T19:16+0400

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порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение построить глубоководный порт Анаклия по наиболее широко применяемой в мировой практике так называемой модели "Лендлорд", в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры и будет самостоятельно обеспечивать ее развитие и управление, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на брифинге. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года. Как пояснила Квривишвили, модель "Лендорд" подразумевает, что государство будет владеть 100% акций порта, а терминалы, которые будут созданы на его территории и предназначены как для сухих, так и для контейнерных грузов, будут сданы в аренду международным партнерам Грузии. По словам министра, принятое решение основано на главной цели – при участии стран-партнеров и с учетом их интересов превратить порт Анаклия в международный центр концентрации интересов, капитала и грузопотоков. Кроме того, по ее словам, правительство Грузии особенно приветствует инвестиции в порт Анаклия со стороны стран-участников "Среднего коридора", в том числе Китая, государств Центральной Азии и Азербайджана. Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором до сих пор ни к чему не привели. Также, объявив о планах строительства порта, власти заявлали, что владельцем 51% доли в порту Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальная доля достанется частному инвестору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, мариам квривишвили, порт анаклия