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Президент Грузии призвал к расширению международного сотрудничества в сфере ИИ
Президент Грузии призвал к расширению международного сотрудничества в сфере ИИ
Sputnik Грузия
Президент Грузии сделал акцент на необходимости развития ИИ на основе согласованных международных правил 06.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузии важно участие в глобальном диалоге, способствующем развитию инклюзивного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в Женеве, выступая на инаугурационном глобальном диалоге ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.Как сообщили в администрации президента, глава государства подчеркнул важность международного сотрудничества и эффективного глобального управления на фоне стремительного развития технологий ИИ.По его словам, искусственный интеллект представляет собой не только технологический прогресс, но и серьезный политический и общественный вызов, требующий скоординированных действий международного сообщества.Кавелашвили отметил, что ключевое значение имеет использование искусственного интеллекта на благо будущих поколений и эффективное предотвращение экзистенциальных рисков, что позволит сформировать безопасное, инклюзивное и устойчивое цифровое будущее.Президент добавил, что искусственный интеллект способен стать инструментом научных прорывов в медицине, биологии и других сферах, а также помочь в решении глобальных проблем – от бедности до климатических вызовов. При этом, по его словам, реализация этого потенциала возможна только в условиях широкого международного сотрудничества."Искусственный интеллект должен быть партнером человека в познании тайн мира. Для достижения этих целей необходимо вывести международное сотрудничество на качественно новый уровень", – подчеркнул президент.Глава государства также отметил важность участия Грузии в глобальных форматах, направленных на развитие инклюзивного цифрового сотрудничества.Как заявил журналистам в Женеве заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили, участие Михаила Кавелашвили в этом мероприятии имеет особое значение.По его словам, искусственный интеллект все активнее внедряется в системы государственного управления разных стран, а Грузия относится к числу стран, активно проводящих реформы и внедряющих новые технологии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, женева, михаил кавелашвили, оон
Президент Грузии призвал к расширению международного сотрудничества в сфере ИИ
14:54 06.07.2026 (обновлено: 15:00 06.07.2026)
Президент Грузии сделал акцент на необходимости развития ИИ на основе согласованных международных правил
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузии важно участие в глобальном диалоге, способствующем развитию инклюзивного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в Женеве, выступая на инаугурационном глобальном диалоге ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.
Как сообщили в администрации президента, глава государства подчеркнул важность международного сотрудничества и эффективного глобального управления на фоне стремительного развития технологий ИИ.
По его словам, искусственный интеллект представляет собой не только технологический прогресс, но и серьезный политический и общественный вызов, требующий скоординированных действий международного сообщества.
Кавелашвили отметил, что ключевое значение имеет использование искусственного интеллекта на благо будущих поколений и эффективное предотвращение экзистенциальных рисков, что позволит сформировать безопасное, инклюзивное и устойчивое цифровое будущее.
"Наша первоочередная задача – привести эти цифровые системы в соответствие с человеческими ценностями, чтобы искусственный интеллект стал катализатором расширения человеческого потенциала, инноваций и прогресса человечества", – заявил Кавелашвили.
Президент добавил, что искусственный интеллект способен стать инструментом научных прорывов в медицине, биологии и других сферах, а также помочь в решении глобальных проблем – от бедности до климатических вызовов. При этом, по его словам, реализация этого потенциала возможна только в условиях широкого международного сотрудничества.
"Искусственный интеллект должен быть партнером человека в познании тайн мира. Для достижения этих целей необходимо вывести международное сотрудничество на качественно новый уровень", – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил важность участия Грузии в глобальных форматах, направленных на развитие инклюзивного цифрового сотрудничества.
Как заявил журналистам в Женеве заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили, участие Михаила Кавелашвили в этом мероприятии имеет особое значение.
По его словам, искусственный интеллект все активнее внедряется в системы государственного управления разных стран, а Грузия относится к числу стран, активно проводящих реформы и внедряющих новые технологии.