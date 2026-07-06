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Разыскиваемый Интерполом иностранец задержан в Грузии

Разыскиваемый Интерполом иностранец задержан в Грузии

Sputnik Грузия

С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, задержан полицией Аджарии, сообщили в МВД Грузии.В результате проведенных следственных действий разыскиваемый был задержан на черноморском курорте Уреки (регион Гурия). Он помещен под стражу для последующей экстрадиции.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Задержания проводятся еженедельно. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления в розыск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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