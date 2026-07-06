https://sputnik-georgia.ru/20260706/sootvetstvuyut-li-tseny-dlya-turistov-v-gruzii-kachestvu-uslug-i-urovnyu-servisa-299487321.html
Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса?
Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса?
Sputnik Грузия
06.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-06T14:12+0400
2026-07-06T14:12+0400
2026-07-06T14:12+0400
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Sputnik Грузия
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туризм, грузия, новости, летний сезон, цены, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса?
© photo: Sputnik / StringerРестораны грузинской кухни - туристический бизнес услуги и сервис
© photo: Sputnik / Stringer
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