https://sputnik-georgia.ru/20260706/v-mae-partii-gruzii-poluchili-pozhertvovaniya-bolee-chem-na-polmilliona-lari-299410571.html

В мае партии Грузии получили пожертвования более чем на полмиллиона лари

В мае партии Грузии получили пожертвования более чем на полмиллиона лари

Sputnik Грузия

Пожертвования являются одним из основных источников доходов политических партий в стране 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T10:52+0400

2026-07-06T10:52+0400

2026-07-06T10:52+0400

грузия

новости

"сила народа"

национал-демократическая партия

партия "для грузии"

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Граждане Грузии в мае пожертвовали грузинским политическим партиям 645,2 тысячи лари, самыми щедрыми оказались сторонники правящей партии, говорится в материалах на сайте Государственной службы аудита. Согласно данным за май 2026 года, правящая партия "Грузинская мечта" получила пожертвования на сумму 460 тысяч лари. На втором месте оказалась партия "Сила народа", получившая пожертвования на сумму 60 тысяч лари, на третьем – "Сильная Грузия – Лело", которой пожертвовали 55 тысяч лари. В пятерку партий, получивших наибольший объем пожертвований в мае, также вошли "Единая нейтральная Грузия" (42,7 тысячи лари) и "Площадь свободы" (16,7 тысячи лари). Оставшаяся сумма пожертвований распределилась между шестью грузинскими партиями: "Партией федералистов", "Коалицией за перемены", "За Грузию", "Измени Грузию", "За справедливость" и "Национал-демократической партией". Всего в Грузии официально зарегистрирована 271 партия. Если партия проходит в орган местного самоуправления или в парламент и представлена в нем, она получает дополнительное финансирование от государства, в зависимости от набранных голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, "сила народа", национал-демократическая партия, партия "для грузии"