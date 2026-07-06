https://sputnik-georgia.ru/20260706/v-mae-partii-gruzii-poluchili-pozhertvovaniya-bolee-chem-na-polmilliona-lari-299410571.html
В мае партии Грузии получили пожертвования более чем на полмиллиона лари
В мае партии Грузии получили пожертвования более чем на полмиллиона лари
Sputnik Грузия
Пожертвования являются одним из основных источников доходов политических партий в стране 06.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-06T10:52+0400
2026-07-06T10:52+0400
2026-07-06T10:52+0400
грузия
новости
"сила народа"
национал-демократическая партия
партия "для грузии"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294413191_0:116:2231:1371_1920x0_80_0_0_652708af6a925d137eaa7b4d82bf4b2c.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Граждане Грузии в мае пожертвовали грузинским политическим партиям 645,2 тысячи лари, самыми щедрыми оказались сторонники правящей партии, говорится в материалах на сайте Государственной службы аудита. Согласно данным за май 2026 года, правящая партия "Грузинская мечта" получила пожертвования на сумму 460 тысяч лари. На втором месте оказалась партия "Сила народа", получившая пожертвования на сумму 60 тысяч лари, на третьем – "Сильная Грузия – Лело", которой пожертвовали 55 тысяч лари. В пятерку партий, получивших наибольший объем пожертвований в мае, также вошли "Единая нейтральная Грузия" (42,7 тысячи лари) и "Площадь свободы" (16,7 тысячи лари). Оставшаяся сумма пожертвований распределилась между шестью грузинскими партиями: "Партией федералистов", "Коалицией за перемены", "За Грузию", "Измени Грузию", "За справедливость" и "Национал-демократической партией". Всего в Грузии официально зарегистрирована 271 партия. Если партия проходит в орган местного самоуправления или в парламент и представлена в нем, она получает дополнительное финансирование от государства, в зависимости от набранных голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294413191_124:0:2107:1487_1920x0_80_0_0_71dc22abbd17b41bc57a53f2efb263fd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, "сила народа", национал-демократическая партия, партия "для грузии"
грузия, новости, "сила народа", национал-демократическая партия, партия "для грузии"
В мае партии Грузии получили пожертвования более чем на полмиллиона лари
Пожертвования являются одним из основных источников доходов политических партий в стране
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Граждане Грузии в мае пожертвовали грузинским политическим партиям 645,2 тысячи лари, самыми щедрыми оказались сторонники правящей партии, говорится в материалах на сайте Государственной службы аудита.
Согласно данным за май 2026 года, правящая партия "Грузинская мечта" получила пожертвования на сумму 460 тысяч лари.
На втором месте оказалась партия "Сила народа", получившая пожертвования на сумму 60 тысяч лари, на третьем – "Сильная Грузия – Лело", которой пожертвовали 55 тысяч лари.
В пятерку партий, получивших наибольший объем пожертвований в мае, также вошли "Единая нейтральная Грузия" (42,7 тысячи лари) и "Площадь свободы" (16,7 тысячи лари).
Оставшаяся сумма пожертвований распределилась между шестью грузинскими партиями: "Партией федералистов", "Коалицией за перемены", "За Грузию", "Измени Грузию", "За справедливость" и "Национал-демократической партией". Всего в Грузии официально зарегистрирована 271 партия.
Пожертвования являются одним из основных источников доходов политических партий в Грузии. При этом политическая партия может получать пожертвования лишь от физических лиц – граждан Грузии, и от грузинских юридических лиц.
Если партия проходит в орган местного самоуправления или в парламент и представлена в нем, она получает дополнительное финансирование от государства, в зависимости от набранных голосов.