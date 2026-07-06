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В Тбилиси на две недели перекроют площадь Первой Республики из-за ЧМ по футболу

В Тбилиси на две недели перекроют площадь Первой Республики из-за ЧМ по футболу

Sputnik Грузия

Водителям и пассажирам общественного транспорта придется пользоваться временными схемами объезда 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T20:50+0400

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2026-07-06T20:50+0400

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тбилиси

мераб костава

тбилисский концертный зал

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. С 7 июля 23:00 до 21 июля 08:00 в Тбилиси полностью перекроют движение транспорта на площади Первой Республики в связи с открытыми показами матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в мэрии столицы. Ограничение коснется участков от пересечения проспекта Руставели с площадью Первой Республики до пересечения с улицей Мераба Костава. Движение с Руставели будет возможно только в сторону улиц Джавахишвили и Костава. С улицы Джавахишвили въезд на площадь также будет закрыт – транспорт направят в сторону Тбилисского концертного зала. С улицы Костава можно будет двигаться только в направлении проспекта Руставели и площади Свободы. Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобус №359 при движении в сторону Ваке будет объезжать площадь Первой Республики по улице Костава, а маршрутка №457 вместо площади проследует по улицам Табукашвили и Лагидзе, после чего вернется на проспект Руставели. В обратном направлении схемы движения обоих маршрутов останутся без изменений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, мераб костава, тбилисский концертный зал