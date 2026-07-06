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Женщина средних лет скончалась в результате пожара в Тбилиси

Женщина средних лет скончалась в результате пожара в Тбилиси

Sputnik Грузия

Пожар вспыхнул вечером в воскресенье в квартире многоквартирного дома в спальном районе Вазисубани 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T13:53+0400

2026-07-06T13:53+0400

2026-07-06T13:53+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В результате пожара, произошедшего в квартире жилого дома в Вазисубани, погибла женщина средних лет, информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Тело погибшей спасатели обнаружили во время ликвидации пожара. До этого им удалось эвакуировать трех человек — никто из них не пострадал.Как рассказал родственник погибшей, возгорание началось на кухне. По его словам, из-за сильного ветра занавеска попала на газовую плиту, после чего огонь перекинулся на деревянный стол."Когда я вошел, пожар уже был очень сильный. Нас было двое, я кричал ей: "Выходи!", но она не вышла. Она закрыла дверь изнутри, чтобы дым не распространялся", – рассказал родственник погибшей.Пожар вспыхнул вечером в воскресенье в квартире многоквартирного дома в спальном районе Вазисубани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>:

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями