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Победители конкурса 2026 iPhone Photography Awards
Победители конкурса 2026 iPhone Photography Awards
Sputnik Грузия
Организаторы конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards выбрали победителей 2026 года. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки конкурса 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T10:45+0400
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Организаторы iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) объявили победителей 20-го ежегодного конкурса. Гран-при Photographer of the Year получила Робин Дженсен с Каймановых островов за кадр извержения вулкана в Гватемале, снятый на iPhone 15 Pro.iPhone Photography Awards – один из самых известных и старейших конкурсов мобильной фотографии. Все снимки в его рамках делаются исключительно на iPhone, без профессиональных камер. Конкурс проводится с 2007 года, а работы для него присылают фотографы из более чем 140 стран.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
Победители конкурса 2026 iPhone Photography Awards
10:45 07.07.2026 (обновлено: 10:52 07.07.2026)
Организаторы конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards выбрали победителей 2026 года. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки конкурса
Организаторы iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) объявили победителей 20-го ежегодного конкурса. Гран-при Photographer of the Year получила Робин Дженсен с Каймановых островов за кадр извержения вулкана в Гватемале, снятый на iPhone 15 Pro.
iPhone Photography Awards – один из самых известных и старейших конкурсов мобильной фотографии. Все снимки в его рамках делаются исключительно на iPhone, без профессиональных камер. Конкурс проводится с 2007 года, а работы для него присылают фотографы из более чем 140 стран.
Главный приз конкурса достался фотографу Робин Йенсен с Каймановых островов.
Геллерт Гомбай (iPhone X, 4 мм)
Питер Кроум, Великобритания, iPhone 14Pro.
Цзывэнь Чэнь, Китай, iPhone 17Pro.
Кэтрин Ван, США, iPhone 16 ProMax.
Энтони Гиннс, Австралия, iPhone 16 ProMax.
Барри Мэйес, Великобритания, iPhone 8Plus.
Адриан Бисли, Великобритания, iPhone 17Pro.
Тяньцзяо Чжан, Китай, iPhone 15 ProMax.
Дженни Данг, США, iPhone 12.
Бертрам Гринхаф, Великобритания, iPhone 13Pro.
Брис Пикар, Франция, iPhone 15Pro.