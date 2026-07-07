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Победители конкурса 2026 iPhone Photography Awards
Победители конкурса 2026 iPhone Photography Awards
Sputnik Грузия
Организаторы конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards выбрали победителей 2026 года. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки конкурса 07.07.2026, Sputnik Грузия
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Организаторы iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) объявили победителей 20-го ежегодного конкурса. Гран-при Photographer of the Year получила Робин Дженсен с Каймановых островов за кадр извержения вулкана в Гватемале, снятый на iPhone 15 Pro.iPhone Photography Awards – один из самых известных и старейших конкурсов мобильной фотографии. Все снимки в его рамках делаются исключительно на iPhone, без профессиональных камер. Конкурс проводится с 2007 года, а работы для него присылают фотографы из более чем 140 стран.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс

Победители конкурса 2026 iPhone Photography Awards

10:45 07.07.2026 (обновлено: 10:52 07.07.2026)
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Организаторы конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards выбрали победителей 2026 года. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки конкурса
Организаторы iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) объявили победителей 20-го ежегодного конкурса. Гран-при Photographer of the Year получила Робин Дженсен с Каймановых островов за кадр извержения вулкана в Гватемале, снятый на iPhone 15 Pro.
iPhone Photography Awards – один из самых известных и старейших конкурсов мобильной фотографии. Все снимки в его рамках делаются исключительно на iPhone, без профессиональных камер. Конкурс проводится с 2007 года, а работы для него присылают фотографы из более чем 140 стран.
© photo : Robyn Jensen/IPPAWARDS 2026

Главный приз конкурса достался фотографу Робин Йенсен с Каймановых островов.

Главный приз конкурса достался фотографу Робин Йенсен с Каймановых островов. - Sputnik Грузия
1/12
© photo : Robyn Jensen/IPPAWARDS 2026

Главный приз конкурса достался фотографу Робин Йенсен с Каймановых островов.

© photo : Gellert Gombai/IPPAWARDS 2026

Геллерт Гомбай (iPhone X, 4 мм)

Геллерт Гомбай (iPhone X, 4 мм) - Sputnik Грузия
2/12
© photo : Gellert Gombai/IPPAWARDS 2026

Геллерт Гомбай (iPhone X, 4 мм)

© photo : Peter Crome/IPPAWARDS 2026

Питер Кроум, Великобритания, iPhone 14Pro.

Питер Кроум, Великобритания, iPhone 14Pro. - Sputnik Грузия
3/12
© photo : Peter Crome/IPPAWARDS 2026

Питер Кроум, Великобритания, iPhone 14Pro.

© photo : Ziwen Chen/IPPAWARDS 2026

Цзывэнь Чэнь, Китай, iPhone 17Pro.

Цзывэнь Чэнь, Китай, iPhone 17Pro. - Sputnik Грузия
4/12
© photo : Ziwen Chen/IPPAWARDS 2026

Цзывэнь Чэнь, Китай, iPhone 17Pro.

© photo : Catherine Wang/IPPAWARDS 2026

Кэтрин Ван, США, iPhone 16 ProMax.

Кэтрин Ван, США, iPhone 16 ProMax. - Sputnik Грузия
5/12
© photo : Catherine Wang/IPPAWARDS 2026

Кэтрин Ван, США, iPhone 16 ProMax.

© photo : Anthony Ginns/IPPAWARDS 2026

Энтони Гиннс, Австралия, iPhone 16 ProMax.

Энтони Гиннс, Австралия, iPhone 16 ProMax. - Sputnik Грузия
6/12
© photo : Anthony Ginns/IPPAWARDS 2026

Энтони Гиннс, Австралия, iPhone 16 ProMax.

© photo : Barry Mayes/IPPAWARDS 2026

Барри Мэйес, Великобритания, iPhone 8Plus.

Барри Мэйес, Великобритания, iPhone 8Plus. - Sputnik Грузия
7/12
© photo : Barry Mayes/IPPAWARDS 2026

Барри Мэйес, Великобритания, iPhone 8Plus.

© photo : Adrian Beasley/IPPAWARDS 2026

Адриан Бисли, Великобритания, iPhone 17Pro.

Адриан Бисли, Великобритания, iPhone 17Pro. - Sputnik Грузия
8/12
© photo : Adrian Beasley/IPPAWARDS 2026

Адриан Бисли, Великобритания, iPhone 17Pro.

© photo : Tianjiao Zhang/IPPAWARDS 2026

Тяньцзяо Чжан, Китай, iPhone 15 ProMax.

Тяньцзяо Чжан, Китай, iPhone 15 ProMax. - Sputnik Грузия
9/12
© photo : Tianjiao Zhang/IPPAWARDS 2026

Тяньцзяо Чжан, Китай, iPhone 15 ProMax.

© photo : Jenny Dang/IPPAWARDS 2026

Дженни Данг, США, iPhone 12.

Дженни Данг, США, iPhone 12. - Sputnik Грузия
10/12
© photo : Jenny Dang/IPPAWARDS 2026

Дженни Данг, США, iPhone 12.

© photo : Bertram Greenhough/IPPAWARDS 2026

Бертрам Гринхаф, Великобритания, iPhone 13Pro.

Бертрам Гринхаф, Великобритания, iPhone 13Pro. - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Bertram Greenhough/IPPAWARDS 2026

Бертрам Гринхаф, Великобритания, iPhone 13Pro.

© photo : Brice Picard/IPPAWARDS 2026

Брис Пикар, Франция, iPhone 15Pro.

Брис Пикар, Франция, iPhone 15Pro. - Sputnik Грузия
12/12
© photo : Brice Picard/IPPAWARDS 2026

Брис Пикар, Франция, iPhone 15Pro.

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