https://sputnik-georgia.ru/20260707/akademiyu-diplomatii-gruzii-vozglavila-eks-ministr-inostrannykh-del-299504783.html

Академию дипломатии Грузии возглавила экс-министр иностранных дел

Академию дипломатии Грузии возглавила экс-министр иностранных дел

Sputnik Грузия

Контроль над новым вузом осуществляет министерство иностранных дел 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T15:06+0400

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2026-07-07T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Ректором Академии дипломатии Грузии назначена Тамар Беручашвили, сообщили в министерстве иностранных дел страны. Правительство Грузии 13 июня приняло официальный документ об основании в стране нового государственного вуза – Академии дипломатии. Контроль над новым вузом осуществляет министерство иностранных дел.В разные годы Беручашвили занимала должности министра иностранных дел Грузии и заместителя министра, была государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром торговли и внешнеэкономических связей. Она также занимала пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и должность посла по особым поручениям по вопросам Черного моря. С 2022 года Беручашвили являлась чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Румынии. О необходимости создания в стране специального вуза для дипломатов ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Причиной он назвал недостаточный уровень подготовки по программам международных отношений в государственных и частных вузах. Обучение в Академии дипломатии стандартно для местных вузов: три года для получения степени бакалавра и 1 год – для степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре будут учиться по программе магистратуры два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, черное море, великобритания, тбилиси, тамара беручашвили, ираклий кобахидзе