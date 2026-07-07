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Ближе к солнцу – горный Бакуриани готов к посетителям
Ближе к солнцу – горный Бакуриани готов к посетителям
Sputnik Грузия
Благодаря уникальному климату курорт получил статус одной из лучших круглогодичных рекреационных зон Грузии 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Летний туристический сезон официально открылся в грузинском горном курорте Бакуриани, сообщили в Агентстве горных трасс. С 6 июля подъемники Дидвели "Нодо" и "Дека" будут работать ежедневно с 11 до 18 часов. "Проведите лето в горах – ближе к солнцу!" – сказано в сообщении Агентства. Желающие прокатиться на канатках смогут приобрести абонементы в кассах курорта. Стоит учесть, что продажа абонементов в кассах завершается в 17:30 по местному времени. Кроме того, обладатели мультикарт прошлых сезонов смогут активировать на них 10-дневный сезонный абонемент. Информация о других зонах курорта будет обновлена на странице Агентства. Бакуриани – старейший горнолыжный курорт Кавказа, расположенный на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря. Он находится в Боржомском ущелье в 180 км к западу от Тбилиси. Благодаря уникальному климату курорт получил статус одной из лучших круглогодичных рекреационных зон Грузии и стал излюбленным местом как для семейного отдыха, так и для любителей экстрима. Солнечных дней там порядка 210 в течение года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
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туризм, грузия, новости, бакуриани
туризм, грузия, новости, бакуриани
Ближе к солнцу – горный Бакуриани готов к посетителям
Благодаря уникальному климату курорт получил статус одной из лучших круглогодичных рекреационных зон Грузии
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Летний туристический сезон официально открылся в грузинском горном курорте Бакуриани, сообщили в Агентстве горных трасс.
С 6 июля подъемники Дидвели "Нодо" и "Дека" будут работать ежедневно с 11 до 18 часов. "Проведите лето в горах – ближе к солнцу!" – сказано в сообщении Агентства.
Желающие прокатиться на канатках смогут приобрести абонементы в кассах курорта. Стоит учесть, что продажа абонементов в кассах завершается в 17:30 по местному времени.
Кроме того, обладатели мультикарт прошлых сезонов смогут активировать на них 10-дневный сезонный абонемент. Информация о других зонах курорта будет обновлена на странице Агентства.
Бакуриани – старейший горнолыжный курорт Кавказа, расположенный на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря. Он находится в Боржомском ущелье в 180 км к западу от Тбилиси.
Благодаря уникальному климату курорт получил статус одной из лучших круглогодичных рекреационных зон Грузии и стал излюбленным местом как для семейного отдыха, так и для любителей экстрима. Солнечных дней там порядка 210 в течение года.