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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
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Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 81,3% к ВВП за год 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2026 года имеет отрицательное значение и составляет 32,1 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За первый квартал 2026 год показатель улучшился на 142,4 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 81,3% к годовому ВВП.Общие международные активы составляют 20,5 миллиарда долларов, что на 529,5 миллиона долларов больше показателя на конец 2025 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 52,6 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 387,1 миллиона долларов по сравнению с 2025 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 81,3% к ВВП за год
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2026 года имеет отрицательное значение и составляет 32,1 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разницу между активами и обязательствами страны, то есть между тем, чем страна владеет, и тем, что она должна. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За первый квартал 2026 год показатель улучшился на 142,4 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 81,3% к годовому ВВП.
Общие международные активы составляют 20,5 миллиарда долларов, что на 529,5 миллиона долларов больше показателя на конец 2025 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 52,6 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 387,1 миллиона долларов по сравнению с 2025 годом.