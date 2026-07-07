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Что мы едим? В Грузии выявили нелегальный консервный цех с критическими нарушениями
Что мы едим? В Грузии выявили нелегальный консервный цех с критическими нарушениями
Sputnik Грузия
Предприятие работало без обязательной регистрации, а проверка выявила критические нарушения в производственном цехе 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило в Гори нелегальное консервное предприятие, работа которого была приостановлена, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным агентства, инспекторы департамента Шида-Картли в ходе внеплановой проверки обнаружили критические несоответствия в производственном цехе индивидуального предпринимателя. Также выяснилось, что предприниматель осуществлял деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности. В результате выявленных нарушений предприниматель был оштрафован в соответствии с законодательством Грузии. Производственная деятельность предприятия приостановлена до полного устранения нарушений и прохождения обязательной регистрации. В Национальном агентстве продовольствия подчеркнули, что государственный контроль направлен на обеспечение безопасности пищевой продукции, и призвали бизнес-операторов осуществлять деятельность строго в рамках закона. Национальное агентство продовольствия также призывает бизнес-операторов осуществлять деятельность только в соответствии с требованиями законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, гори
общество, грузия, новости, гори
Что мы едим? В Грузии выявили нелегальный консервный цех с критическими нарушениями
Предприятие работало без обязательной регистрации, а проверка выявила критические нарушения в производственном цехе
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило в Гори нелегальное консервное предприятие, работа которого была приостановлена, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным агентства, инспекторы департамента Шида-Картли в ходе внеплановой проверки обнаружили критические несоответствия в производственном цехе индивидуального предпринимателя. Также выяснилось, что предприниматель осуществлял деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности.
В результате выявленных нарушений предприниматель был оштрафован в соответствии с законодательством Грузии. Производственная деятельность предприятия приостановлена до полного устранения нарушений и прохождения обязательной регистрации.
В Национальном агентстве продовольствия подчеркнули, что государственный контроль направлен на обеспечение безопасности пищевой продукции, и призвали бизнес-операторов осуществлять деятельность строго в рамках закона.
Национальное агентство продовольствия также призывает бизнес-операторов осуществлять деятельность только в соответствии с требованиями законодательства.