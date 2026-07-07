https://sputnik-georgia.ru/20260707/chto-my-edim-v-gruzii-vyyavili-nelegalnyy-konservnyy-tsekh-s-kriticheskimi-narusheniyami-299486782.html

Что мы едим? В Грузии выявили нелегальный консервный цех с критическими нарушениями

Что мы едим? В Грузии выявили нелегальный консервный цех с критическими нарушениями

Sputnik Грузия

Предприятие работало без обязательной регистрации, а проверка выявила критические нарушения в производственном цехе 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T21:22+0400

2026-07-07T21:22+0400

2026-07-07T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило в Гори нелегальное консервное предприятие, работа которого была приостановлена, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным агентства, инспекторы департамента Шида-Картли в ходе внеплановой проверки обнаружили критические несоответствия в производственном цехе индивидуального предпринимателя. Также выяснилось, что предприниматель осуществлял деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности. В результате выявленных нарушений предприниматель был оштрафован в соответствии с законодательством Грузии. Производственная деятельность предприятия приостановлена до полного устранения нарушений и прохождения обязательной регистрации. В Национальном агентстве продовольствия подчеркнули, что государственный контроль направлен на обеспечение безопасности пищевой продукции, и призвали бизнес-операторов осуществлять деятельность строго в рамках закона. Национальное агентство продовольствия также призывает бизнес-операторов осуществлять деятельность только в соответствии с требованиями законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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