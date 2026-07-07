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Эксперты изучают риски обрушения жилого дома в Тбилиси
Эксперты изучают риски обрушения жилого дома в Тбилиси
Sputnik Грузия
Как сообщают жильцы дома, оказавшегося в опасной черте, они были против строительных работ. 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Группа экспертов работает на улице Мариджани в Тбилиси, где на строительном объекте произошло обрушение грунта, сообщил телеканал "Рустави 2". Кадры обрушения грунта на строительной площадке в нескольких десятках метрах от многоэтажного жилого дома появились в сети в понедельник вечером, вызвав общественный резонанс. Как пишут жильцы дома, оказавшегося в опасной черте, они были против строительных работ. По предварительной оценке экспертов, эвакуация жителей не требуется. Девелоперская компания проведет соответствующие укрепительные работы, а национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули подготовит заключение о необходимых мерах. Как заявил глава администрации Вакийского района Леван Кипиани, бюро экспертизы подготовит заключение в ускоренном режиме. "Первоначально главным вопросом было, представляло ли проживание в доме №4 на улице Мариджани какую-либо опасность. Согласно предварительной оценке, мы выяснили, что угрозы нет. На месте также побывали представители бюро экспертизы имени Самхараули, и их предварительное заключение такое же", – сказал Кипиани. Кроме того, по его словам, девелоперская компания уже была оштрафована муниципальной инспекцией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, леван кипиани
происшествия, новости, грузия, тбилиси, леван кипиани
Эксперты изучают риски обрушения жилого дома в Тбилиси
13:52 07.07.2026 (обновлено: 14:23 07.07.2026)
Как сообщают жильцы дома, оказавшегося в опасной черте, они были против строительных работ.
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Группа экспертов работает на улице Мариджани в Тбилиси, где на строительном объекте произошло обрушение грунта, сообщил телеканал "Рустави 2".
Кадры обрушения грунта на строительной площадке в нескольких десятках метрах от многоэтажного жилого дома появились в сети в понедельник вечером, вызвав общественный резонанс. Как пишут жильцы дома, оказавшегося в опасной черте, они были против строительных работ.
По предварительной оценке экспертов, эвакуация жителей не требуется. Девелоперская компания проведет соответствующие укрепительные работы, а национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули подготовит заключение о необходимых мерах.
Как заявил глава администрации Вакийского района Леван Кипиани, бюро экспертизы подготовит заключение в ускоренном режиме.
"Первоначально главным вопросом было, представляло ли проживание в доме №4 на улице Мариджани какую-либо опасность. Согласно предварительной оценке, мы выяснили, что угрозы нет. На месте также побывали представители бюро экспертизы имени Самхараули, и их предварительное заключение такое же", – сказал Кипиани.
Кроме того, по его словам, девелоперская компания уже была оштрафована муниципальной инспекцией.