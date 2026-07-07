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Этнические группы и религии в Грузии по данным переписи 2024 года

Этнические группы и религии в Грузии по данным переписи 2024 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат"), с 2014 года доля этнических грузин в стране сократилась на 2,7 процентного пункта и составила... 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T19:31+0400

2026-07-07T19:31+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат"), с 2014 года доля этнических грузин в стране сократилась на 2,7 процентного пункта и составила 84,1% от общей численности населения. Второе место занимают азербайджанцы, на долю которых приходится 6,8%, а третье – армяне (4,3%).Православные христиане составляют абсолютное большинство населения Грузии – 82%. Далее следуют мусульмане (11,1%), а тройку крупнейших религиозных групп замыкают последователи Армянской апостольской церкви (2,6%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, сакстат, перепись населения, инфографика, инфографика