https://sputnik-georgia.ru/20260707/gruziya-prodolzhaet-aktivno-vydvoryat-nelegalov-299522341.html

Грузия продолжает активно выдворять нелегалов

Грузия продолжает активно выдворять нелегалов

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T23:31+0400

2026-07-07T23:31+0400

2026-07-07T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 54 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди выдворенных – граждане Турции, Туркменистана, России, Индии, Азербайджана, Беларуси, Пакистана, Нигерии, Египта, Филиппин и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в Грузии без законных оснований. Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом полугодии 2026 года уже выдворили из страны 2 036 иностранцев – из них больше всего граждан Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, мигранты, миграционная политика