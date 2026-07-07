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Грузия продолжает активно выдворять нелегалов
Грузия продолжает активно выдворять нелегалов
Sputnik Грузия
Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T23:31+0400
2026-07-07T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 54 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди выдворенных – граждане Турции, Туркменистана, России, Индии, Азербайджана, Беларуси, Пакистана, Нигерии, Египта, Филиппин и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в Грузии без законных оснований. Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом полугодии 2026 года уже выдворили из страны 2 036 иностранцев – из них больше всего граждан Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, мигранты, миграционная политика
грузия, новости, общество, мвд грузии, мигранты, миграционная политика
Грузия продолжает активно выдворять нелегалов
Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 54 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди выдворенных – граждане Турции, Туркменистана, России, Индии, Азербайджана, Беларуси, Пакистана, Нигерии, Египта, Филиппин и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в Грузии без законных оснований.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД Грузии.
Решение о выдворении иностранных граждан принимается как департаментом миграции МВД Грузии, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом полугодии 2026 года уже выдворили из страны 2 036 иностранцев – из них больше всего граждан Турции.