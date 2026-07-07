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Иностранцы в Грузии по данным переписи 2024 года
Иностранцы в Грузии по данным переписи 2024 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с 2014 по 2024 год доля иностранцев в стране увеличилась на 3,1 процентного пункта и... 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T15:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с 2014 по 2024 год доля иностранцев в стране увеличилась на 3,1 процентного пункта и составила 3,9% от общей численности населения.В первую тройку вошли граждане России – 37 715 человек, Индии – 23 925 человек и Украины – 11 542 человека. Граждане Азербайджана и Армении заняли четвертое и пятое места с численностью 8 309 и 5 381 человек соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, украина, индия, сакстат, азербайджан, перепись населения, инфографика, инфографика

Иностранцы в Грузии по данным переписи 2024 года

15:31 07.07.2026
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Иностранцы в Грузии по данным переписи 2024 года - Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за период с 2014 по 2024 год доля иностранцев в стране увеличилась на 3,1 процентного пункта и составила 3,9% от общей численности населения.
В первую тройку вошли граждане России – 37 715 человек, Индии – 23 925 человек и Украины – 11 542 человека. Граждане Азербайджана и Армении заняли четвертое и пятое места с численностью 8 309 и 5 381 человек соответственно.
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