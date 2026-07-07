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Какой сегодня церковный праздник: 7 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 7 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 7 июля отмечают Рождество честного славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T01:01+0400

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религия

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По церковному календарю 7 июля также отмечают день памяти святых Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Рождество Иоанна КрестителяПо церковному календарю 7 июля празднуют один из великих праздников – Рождество Иоанна Предтечи – последнего ветхозаветного пророка Израиля, который готовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.Иоанн – самый почитаемый святой после Богородицы. Церковь чтит память Крестителя семь раз в году.Сам Иисус говорил о нем, что "из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя".Рождение самого Крестителя было предсказано за 700 лет до события пророком Исаией: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему".Евангелие от Луки повествует о чудесных обстоятельствах зачатия и рождения святого. Родился будущий пророк в семье иудейского священника Захарии около Хеврона (Эль-Халиль), к югу от Иерусалима. Он был родственником Иисуса по материнской линии и родился на шесть месяцев раньше Него.Мать Иоанна, Елисавета, была бесплодна, поэтому родители святого достигли старости, не имея детей. Бездетные супруги в те времена подвергались осуждению среди израильского народа, так как это считалось наказанием Божьим.Захарии о рождении сына возвестил в храме архангел Гавриил: "...не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн". Усомнившись в истинности пророчества, он на время был лишен дара речи.Для родителей рождение долгожданного сына явилось знамением всемогущества Божьего, указывающим на особую миссию новорожденного. По милости Божьей он, как и Спаситель, избежал смерти в числе тысяч младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях.Святые мученикиПо церковному календарю 7 июля поминают братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина, пострадавших за веру во время правления Максимиана (284-305).Братья, жившие в конце III – начале IV веков, были римскими воинами. Когда скифы напали на Рим, на поединок со скифским вождем Марофом, отличавшимся необыкновенной физической силой, было велено выйти Орентию.Орентий был христианином, как и шесть его братьев, поэтому перед битвой, помня о схватке Царя Давида с Голиафом, помолился Господу, победил скифского вождя в смертельном поединке и остановил нашествие скифов.Император на радостях устроил пир в честь храброго воина. Все присутствующие должны были принести жертву языческим богам. Орентий, объявив себя христианином, отказался совершить жертвоприношение.Когда Максимиан не смог ни уговорами, ни угрозами заставить храброго воина отказаться от своей веры, он приказал сослать всех братьев-христиан на Кавказ как преступников.В пути их всех замучили. Последним умер Лонгин. Во время разыгравшейся бурей корабль с телом святого вынесло на берег Пицунды, где мученика и похоронили.ИмениныПо церковному календарю 7 июля именины отмечают Антоний, Иоанн, Иаков и Никита.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников