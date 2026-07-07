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Крупная партия наркотиков изъята в Тбилиси: среди задержанных – иностранцы

Крупная партия наркотиков изъята в Тбилиси: среди задержанных – иностранцы

Sputnik Грузия

Арестованным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T20:11+0400

2026-07-07T20:11+0400

2026-07-07T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту в составе организованной группы, сообщили в МВД. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе обысков по местам проживания задержанных, а также в рамках следственного эксперимента, полиция на основании информации, полученной с мобильных телефонов задержанных, изъяла подготовленную к продаже особо крупную партию наркотиков общим весом около 1,5 килограмма, а также 66 расфасованных свертков с марихуаной. Следствие установило, что обвиняемые фасовали наркотики на небольшие партии, прятали их в тайниках по разным адресам в Тбилиси, а затем сбывали через одну из интернет-платформ. Кроме того, полицейские изъяли материалы, использовавшиеся для фасовки наркотических средств. С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси