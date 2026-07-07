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Лавров: заявления НАТО, что блок не воюет с РФ - от лукавого

Лавров: заявления НАТО, что блок не воюет с РФ - от лукавого

Sputnik Грузия

Глава МИД России также прокомментировал заявления генсека НАТО по поводу наращивания военного производства в странах альянса 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Заявления НАТО о том, что альянс не воюет с РФ – от лукавого, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что при прямом участии военных США и стран Европы Киев получает поддержку в виде вооружений, разведданных, спутниковой помощи. Также Украине предоставляют сведения для оценки целеполагания, закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты.Лавров также прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте по поводу наращивания военного производства в странах альянса. Одной из причин этого процесса Лавров назвал цель накачивать киевский режим до последнего.Он добавил, что стремление альянса милитаризироваться до предела закончится поражением в этой гонке."Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", – отметил Лавров.По его словам, Европа уже не может скрыть удручающее состояние своей экономики, когда серьезно страдает социальная сфера и "гражданская экономика бежит из Европы в США", где гораздо более благоприятные условия для бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, в мире, европа, украина, сша, сергей лавров, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины