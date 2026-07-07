https://sputnik-georgia.ru/20260707/lavrov-zayavleniya-nato-chto-blok-ne-voyuet-s-rf---ot-lukavogo-299521667.html
Лавров: заявления НАТО, что блок не воюет с РФ - от лукавого
Лавров: заявления НАТО, что блок не воюет с РФ - от лукавого
Sputnik Грузия
Глава МИД России также прокомментировал заявления генсека НАТО по поводу наращивания военного производства в странах альянса 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T12:33+0400
2026-07-07T12:33+0400
2026-07-07T20:40+0400
россия
политика
в мире
европа
украина
сша
сергей лавров
нато
мид россии
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/10/297603544_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_fdcdb3b1fde38ed2c13859ff3f8330af.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Заявления НАТО о том, что альянс не воюет с РФ – от лукавого, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что при прямом участии военных США и стран Европы Киев получает поддержку в виде вооружений, разведданных, спутниковой помощи. Также Украине предоставляют сведения для оценки целеполагания, закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты.Лавров также прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте по поводу наращивания военного производства в странах альянса. Одной из причин этого процесса Лавров назвал цель накачивать киевский режим до последнего.Он добавил, что стремление альянса милитаризироваться до предела закончится поражением в этой гонке."Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", – отметил Лавров.По его словам, Европа уже не может скрыть удручающее состояние своей экономики, когда серьезно страдает социальная сфера и "гражданская экономика бежит из Европы в США", где гораздо более благоприятные условия для бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/10/297603544_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ec26e1ac9c44ee4a5549d52fd979d4f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, в мире, европа, украина, сша, сергей лавров, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, европа, украина, сша, сергей лавров, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: заявления НАТО, что блок не воюет с РФ - от лукавого
12:33 07.07.2026 (обновлено: 20:40 07.07.2026)
Глава МИД России также прокомментировал заявления генсека НАТО по поводу наращивания военного производства в странах альянса
ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Заявления НАТО о том, что альянс не воюет с РФ – от лукавого, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Пока они (страны НАТО – Sputnik) заявляют, что с нами не воюют, но это – от лукавого", – сказал Лавров на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.
Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что при прямом участии военных США и стран Европы Киев получает поддержку в виде вооружений, разведданных, спутниковой помощи. Также Украине предоставляют сведения для оценки целеполагания, закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты.
Лавров также прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте по поводу наращивания военного производства в странах альянса. Одной из причин этого процесса Лавров назвал цель накачивать киевский режим до последнего.
"Первая (причина – Sputnik) – это накачивать режим Зеленского "до последнего", чтобы, как выразились многие представители европейских элит в правительствах и других структурах, Украина делала за европейцев их работу по истощению России", – сказал министр иностранных дел РФ, отвечая на вопрос журналистов.
Он добавил, что стремление альянса милитаризироваться до предела закончится поражением в этой гонке.
"Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", – отметил Лавров.
По его словам, Европа уже не может скрыть удручающее состояние своей экономики, когда серьезно страдает социальная сфера и "гражданская экономика бежит из Европы в США", где гораздо более благоприятные условия для бизнеса.