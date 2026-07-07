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Летние трансферы не за горами – кто из грузинских футболистов сменит клуб

Летние трансферы не за горами – кто из грузинских футболистов сменит клуб

Sputnik Грузия

Летнее окно может заметно изменить клубное представительство игроков сборной Грузии в Европе и MLS 07.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сразу несколько футболистов сборной Грузии могут сменить клубы уже в летнее трансферное окно.Полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе собирается покинуть английский "Уотфорд" и продолжить карьеру в итальянском "Удинезе", сообщает журналист Watford Observer Адам Друри.По его данным, 25-летний футболист не участвовал в предсезонных матчах команды, а медицинское обследование для нового клуба уже пройдено, что фактически означает завершение трансфера."Уотфорд" и "Удинезе" принадлежат одному владельцу. Итальянскому клубу также принадлежат права на грузинского защитника Сабу Гогличидзе, который прошлый сезон провел в аренде в английской команде.В то же время турецкий "Бешикташ" активизировал переговоры по переходу полузащитника Зурико Давиташвили из французского "Сент-Этьена".По информации СМИ, стамбульский клуб готов увеличить предложение до 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что президент "Бешикташа" намерен лично встретиться с Давиташвили в Грузии, чтобы убедить его перейти в турецкий клуб.Неопределенной остается и ситуация вокруг вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. По данным Anfield Watch, английский "Ливерпуль" проявляет интерес к голкиперу итальянской "Пармы" и сборной Японии Зиону Судзуки.Возможный трансфер японца может означать уход Мамардашвили из мерсисайдского клуба. В минувшем сезоне грузинский вратарь получил больше игровой практики из-за травм бразильца Алиссона, однако в клубе, как утверждается, пока не уверены, готов ли он стать основным голкипером команды.Еще один представитель сборной Грузии, полузащитник Анзор Меквабишвили, может продолжить карьеру в MLS. По информации румынского журналиста Эмануэла Росу, "Чикаго Файр" предложил румынской "Университате" Крайова 1,8 миллиона евро за трансфер футболиста, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 2,2 миллиона евро.Кроме того, американский клуб готов предоставить румынской стороне 15% от суммы возможной будущей продажи игрока.Меквабишвили выступает за крайовский клуб с января 2024 года. В прошлом сезоне он забил четыре мяча, отдал десять результативных передач и вошел в символическую сборную чемпионата Румынии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, зурико давиташвили, тбилиси, япония, румыния, футбол