https://sputnik-georgia.ru/20260707/mezhdunarodnoe-davlenie-na-gruziyu-prodolzhaetsya--reaktsiya-pravyaschey-sily-na-rezolyutsiyu-pa-obse-299508920.html
Международное давление на Грузию продолжается – реакция правящей силы на резолюцию ПА ОБСЕ
Международное давление на Грузию продолжается – реакция правящей силы на резолюцию ПА ОБСЕ
Sputnik Грузия
В Гааге сейчас продолжается 33-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой участвует парламентская делегация Грузии 07.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. На Грузию оказывается международное давление, а проект резолюции по стране, подготовленный американским конгрессменом Джо Уилсоном, фактически повторяет обвинения грузинской оппозиции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ 6 июля поддержал проект резолюции по Грузии, инициированный Уилсоном. В документе содержится критика парламентских выборов 2024 года, закона "О прозрачности иностранного влияния", а также говорится об усилении влияния правящей партии и задержаниях представителей оппозиции, журналистов и участников протестов. "Практически все, что касается выборов, законодательства и внутриполитических процессов, полностью подстроено под риторику оппозиции и дословно повторяет ее обвинения. Это очередная, уже ставшая навязчивой попытка этого человека злоупотребить своим членством даже в ПА ОБСЕ ради собственных узкополитических или финансовых интересов и вновь озвучить обвинения, наносящие ущерб Грузии", – сказал Махашвили. С аналогичной оценкой выступила секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" депутат Эка Сепашвили. "Международное давление на Грузию продолжается. Для этого специально задействованы те политики, которые легко подчиняются интересам определенных глобальных сил и выполняют задачи, отвечающие их интересам, а не интересам грузинского народа", – отметила Сепашвили. В Гааге продолжается 33-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой участвует парламентская делегация Грузии. Во вторник завершается работа комитетов, после чего обсуждение проектов резолюций, в том числе по Грузии, продолжится на пленарном заседании. Как заявили представители грузинской делегации, на пленарной сессии они вновь изложат позицию Тбилиси в отношении проекта резолюции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, обсе, "сила народа"
политика, грузия, новости, тбилиси, обсе, "сила народа"
Международное давление на Грузию продолжается – реакция правящей силы на резолюцию ПА ОБСЕ
В Гааге сейчас продолжается 33-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой участвует парламентская делегация Грузии
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. На Грузию оказывается международное давление, а проект резолюции по стране, подготовленный американским конгрессменом Джо Уилсоном, фактически повторяет обвинения грузинской оппозиции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ 6 июля поддержал проект резолюции по Грузии, инициированный Уилсоном. В документе содержится критика парламентских выборов 2024 года, закона "О прозрачности иностранного влияния", а также говорится об усилении влияния правящей партии и задержаниях представителей оппозиции, журналистов и участников протестов.
"Практически все, что касается выборов, законодательства и внутриполитических процессов, полностью подстроено под риторику оппозиции и дословно повторяет ее обвинения. Это очередная, уже ставшая навязчивой попытка этого человека злоупотребить своим членством даже в ПА ОБСЕ ради собственных узкополитических или финансовых интересов и вновь озвучить обвинения, наносящие ущерб Грузии", – сказал Махашвили.
С аналогичной оценкой выступила секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" депутат Эка Сепашвили.
"Международное давление на Грузию продолжается. Для этого специально задействованы те политики, которые легко подчиняются интересам определенных глобальных сил и выполняют задачи, отвечающие их интересам, а не интересам грузинского народа", – отметила Сепашвили.
В Гааге продолжается 33-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой участвует парламентская делегация Грузии. Во вторник завершается работа комитетов, после чего обсуждение проектов резолюций, в том числе по Грузии, продолжится на пленарном заседании.
Как заявили представители грузинской делегации, на пленарной сессии они вновь изложат позицию Тбилиси в отношении проекта резолюции.