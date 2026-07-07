https://sputnik-georgia.ru/20260707/naselenie-gruzii-po-itogam-perepisi-2024-goda-299508203.html

Население Грузии по итогам переписи 2024 года

Население Грузии по итогам переписи 2024 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 10 лет после переписи населения 2014 года численность населения страны увеличилась на 5,8% и... 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T11:07+0400

2026-07-07T11:07+0400

2026-07-07T11:53+0400

грузия

новости

общество

сакстат

перепись населения

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/07/299507593_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ce9f98e075ec27062f9249cbd9687a6c.png

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 10 лет после переписи населения 2014 года численность населения страны увеличилась на 5,8% и составила 3 929 581 человек. При этом численность городского населения выросла, а сельского – сократилась.Доля женщин составляет 52,1%, мужчин – 47,9%. Дети в возрасте до 14 лет составляют 19,6% населения страны, граждане пенсионного возраста – 17,6%, а основную часть населения (62,8%) составляют граждане в возрасте от 14 до 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, сакстат, перепись населения, инфографика, инфографика