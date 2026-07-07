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https://sputnik-georgia.ru/20260707/naselenie-gruzii-po-itogam-perepisi-2024-goda-299508203.html
Население Грузии по итогам переписи 2024 года
Население Грузии по итогам переписи 2024 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 10 лет после переписи населения 2014 года численность населения страны увеличилась на 5,8% и... 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T11:07+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 10 лет после переписи населения 2014 года численность населения страны увеличилась на 5,8% и составила 3 929 581 человек. При этом численность городского населения выросла, а сельского – сократилась.Доля женщин составляет 52,1%, мужчин – 47,9%. Дети в возрасте до 14 лет составляют 19,6% населения страны, граждане пенсионного возраста – 17,6%, а основную часть населения (62,8%) составляют граждане в возрасте от 14 до 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, сакстат, перепись населения, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, сакстат, перепись населения, инфографика, инфографика

Население Грузии по итогам переписи 2024 года

11:07 07.07.2026 (обновлено: 11:53 07.07.2026)
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Население Грузии, новые данные переписи населения 2024 года - Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 10 лет после переписи населения 2014 года численность населения страны увеличилась на 5,8% и составила 3 929 581 человек. При этом численность городского населения выросла, а сельского – сократилась.
Доля женщин составляет 52,1%, мужчин – 47,9%. Дети в возрасте до 14 лет составляют 19,6% населения страны, граждане пенсионного возраста – 17,6%, а основную часть населения (62,8%) составляют граждане в возрасте от 14 до 65 лет.
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