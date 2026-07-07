https://sputnik-georgia.ru/20260707/nizkokaloriynye-blyuda-gruzinskoy-kukhni---video-299519178.html

Низкокалорийные блюда грузинской кухни – видео

Низкокалорийные блюда грузинской кухни – видео

Sputnik Грузия

Грузинская кухня предлагает множество легких, богатых зеленью и овощами блюд 07.07.2026, Sputnik Грузия

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Для того, чтобы питаться низкокалорийно, можно выбрать пхали из шпината или свеклы, легкий суп чихиртму, нежное чакапули с зеленью, ароматное лобио без добавления большого количества масла. Основа здорового грузинского рациона – обилие кинзы, петрушки, чеснока, томатов и специй, которые ускоряют метаболизм. В традиционных рецептах часто используется грецкий орех, поэтому порции закусок лучше контролировать.

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