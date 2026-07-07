https://sputnik-georgia.ru/20260707/nizkokaloriynye-blyuda-gruzinskoy-kukhni---video-299519178.html
Низкокалорийные блюда грузинской кухни – видео
Низкокалорийные блюда грузинской кухни – видео
Sputnik Грузия
Грузинская кухня предлагает множество легких, богатых зеленью и овощами блюд 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T16:14+0400
2026-07-07T16:14+0400
2026-07-07T16:19+0400
видео
мультимедиа
грузинская кухня
видеоклуб
грузия
видео-новости из грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/07/299518994_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b187fb3ff49894693c4b4a1f8f402573.jpg
Для того, чтобы питаться низкокалорийно, можно выбрать пхали из шпината или свеклы, легкий суп чихиртму, нежное чакапули с зеленью, ароматное лобио без добавления большого количества масла. Основа здорового грузинского рациона – обилие кинзы, петрушки, чеснока, томатов и специй, которые ускоряют метаболизм. В традиционных рецептах часто используется грецкий орех, поэтому порции закусок лучше контролировать.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/07/299518994_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_173688f1e469ab28d4554d229699e32d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, грузинская кухня, видеоклуб , грузия, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, грузинская кухня, видеоклуб , грузия, видео-новости из грузии, видео
Низкокалорийные блюда грузинской кухни – видео
16:14 07.07.2026 (обновлено: 16:19 07.07.2026)
Грузинская кухня предлагает множество легких, богатых зеленью и овощами блюд
Для того, чтобы питаться низкокалорийно, можно выбрать пхали из шпината или свеклы, легкий суп чихиртму, нежное чакапули с зеленью, ароматное лобио без добавления большого количества масла. Основа здорового грузинского рациона – обилие кинзы, петрушки, чеснока, томатов и специй, которые ускоряют метаболизм. В традиционных рецептах часто используется грецкий орех, поэтому порции закусок лучше контролировать.