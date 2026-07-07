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Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото
Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото
Sputnik Грузия
В Грузии вошли в силу новые правила по обязательной регистрации моторных плавательных средств. 07.07.2026, Sputnik Грузия
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Также обязательным стало получение сертификата на управление любым моторным плавательным средством.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, новости в фотографиях, мультимедиа, правила, грузия, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, новости в фотографиях, мультимедиа, правила, грузия, фото

Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото

09:28 07.07.2026 (обновлено: 09:33 07.07.2026)
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В Грузии вошли в силу новые правила по обязательной регистрации моторных плавательных средств.
Также обязательным стало получение сертификата на управление любым моторным плавательным средством.
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии теперь стало обязательным регистрировать

В Грузии теперь стало обязательным регистрировать - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии теперь стало обязательным регистрировать

© photo: Sputnik / Stringer

все моторные плавательные средства.

все моторные плавательные средства. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

все моторные плавательные средства.

© photo: Sputnik / Stringer

Это связано с резким увеличением их количества

Это связано с резким увеличением их количества - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это связано с резким увеличением их количества

© photo: Sputnik / Stringer

на фоне развития туризма.

на фоне развития туризма. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

на фоне развития туризма.

© photo: Sputnik / Stringer

Все больше частных лиц и компаний

Все больше частных лиц и компаний - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все больше частных лиц и компаний

© photo: Sputnik / Stringer

развлекают гостей тем, что устраивают им прогулки на лодках, катерах и яхтах

развлекают гостей тем, что устраивают им прогулки на лодках, катерах и яхтах - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

развлекают гостей тем, что устраивают им прогулки на лодках, катерах и яхтах

© photo: Sputnik / Stringer

по морю, рекам и озерам на территории Грузии.

по морю, рекам и озерам на территории Грузии. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

по морю, рекам и озерам на территории Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Обязательной регистрации подлежат яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы.

Обязательной регистрации подлежат яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Обязательной регистрации подлежат яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы.

© photo: Sputnik / Stringer

Регистрация не требуется для немоторных судов (например, каяков) и лодок без двигателя длиной менее трех метров.

Регистрация не требуется для немоторных судов (например, каяков) и лодок без двигателя длиной менее трех метров. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Регистрация не требуется для немоторных судов (например, каяков) и лодок без двигателя длиной менее трех метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Обязательным также стало получение сертификата

Обязательным также стало получение сертификата - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Обязательным также стало получение сертификата

© photo: Sputnik / Stringer

на управление моторным плавательным средством.

на управление моторным плавательным средством. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

на управление моторным плавательным средством.

© photo: Sputnik / Stringer

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы.

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