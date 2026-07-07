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Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото

Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото

Sputnik Грузия

В Грузии вошли в силу новые правила по обязательной регистрации моторных плавательных средств. 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T09:28+0400

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Также обязательным стало получение сертификата на управление любым моторным плавательным средством.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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