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Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото
Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото
Sputnik Грузия
В Грузии вошли в силу новые правила по обязательной регистрации моторных плавательных средств. 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T09:28+0400
2026-07-07T09:28+0400
2026-07-07T09:33+0400
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Также обязательным стало получение сертификата на управление любым моторным плавательным средством.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, новости в фотографиях, мультимедиа, правила, грузия, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, новости в фотографиях, мультимедиа, правила, грузия, фото
Новые правила в Грузии по регистрации и управлению плавсредствами – фото
09:28 07.07.2026 (обновлено: 09:33 07.07.2026)
В Грузии вошли в силу новые правила по обязательной регистрации моторных плавательных средств.
Также обязательным стало получение сертификата на управление любым моторным плавательным средством.
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии теперь стало обязательным регистрировать
В Грузии теперь стало обязательным регистрировать
© photo: Sputnik / Stringer
все моторные плавательные средства.
все моторные плавательные средства.
© photo: Sputnik / Stringer
Это связано с резким увеличением их количества
Это связано с резким увеличением их количества
© photo: Sputnik / Stringer
на фоне развития туризма.
на фоне развития туризма.
© photo: Sputnik / Stringer
Все больше частных лиц и компаний
Все больше частных лиц и компаний
© photo: Sputnik / Stringer
развлекают гостей тем, что устраивают им прогулки на лодках, катерах и яхтах
развлекают гостей тем, что устраивают им прогулки на лодках, катерах и яхтах
© photo: Sputnik / Stringer
по морю, рекам и озерам на территории Грузии.
по морю, рекам и озерам на территории Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Обязательной регистрации подлежат яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы.
Обязательной регистрации подлежат яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы.
© photo: Sputnik / Stringer
Регистрация не требуется для немоторных судов (например, каяков) и лодок без двигателя длиной менее трех метров.
Регистрация не требуется для немоторных судов (например, каяков) и лодок без двигателя длиной менее трех метров.
© photo: Sputnik / Stringer
Обязательным также стало получение сертификата
Обязательным также стало получение сертификата
© photo: Sputnik / Stringer
на управление моторным плавательным средством.
на управление моторным плавательным средством.
© photo: Sputnik / Stringer
За нарушение новых правил предусмотрены штрафы.
За нарушение новых правил предусмотрены штрафы.