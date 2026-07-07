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Песков: снабжение Киева вооружением не помешает России достигнуть целей СВО
Песков: снабжение Киева вооружением не помешает России достигнуть целей СВО
Sputnik Грузия
Для Москвы урегулирование украинского конфликта за столом переговоров остается предпочтительным, но киевский режим к этому не готов, отметил официальный... 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Передача новых вооружений киевскому режиму странами НАТО не помешает России продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, если Киев не проявит готовности урегулировать конфликт мирным путем, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.Песков подчеркнул, что для Москвы предпочтительным остается вариант завершения конфликта дипломатическим путем, но со стороны киевского режима готовность к мирным переговорам отсутствует.Он подчеркнул, что в настоящее время армия РФ продолжает освобождать российские регионы, включая Донецкую Народную Республику. Тем самым ВС РФ продолжают создавать зону безопасности, или буферную зону. Эта работа будет продолжена, отметил официальный представитель Кремля.Песков обратил внимание, что с освобождением Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.Песков также подчеркнул, что вооружение киевского режима странами НАТО никак не сможет воспрепятствовать России достигнуть своих целей в ходе СВО.Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
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россия, в мире, политика, киев, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, киев, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, нато, обострение ситуации вокруг украины
Песков: снабжение Киева вооружением не помешает России достигнуть целей СВО
11:31 07.07.2026 (обновлено: 20:28 07.07.2026)
Для Москвы урегулирование украинского конфликта за столом переговоров остается предпочтительным, но киевский режим к этому не готов, отметил официальный представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Передача новых вооружений киевскому режиму странами НАТО не помешает России продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, если Киев не проявит готовности урегулировать конфликт мирным путем, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.
Песков подчеркнул, что для Москвы предпочтительным остается вариант завершения конфликта дипломатическим путем, но со стороны киевского режима готовность к мирным переговорам отсутствует.
"Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что в настоящее время армия РФ продолжает освобождать российские регионы, включая Донецкую Народную Республику. Тем самым ВС РФ продолжают создавать зону безопасности, или буферную зону. Эта работа будет продолжена, отметил официальный представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что с освобождением Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.
3 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР, открыв прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Песков также подчеркнул, что вооружение киевского режима странами НАТО никак не сможет воспрепятствовать России достигнуть своих целей в ходе СВО.
"Украина постоянно просит новые виды вооружений – и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей", – добавил пресс-секретарь российского президента.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.