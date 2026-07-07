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Песков: снабжение Киева вооружением не помешает России достигнуть целей СВО

Песков: снабжение Киева вооружением не помешает России достигнуть целей СВО

Sputnik Грузия

Для Москвы урегулирование украинского конфликта за столом переговоров остается предпочтительным, но киевский режим к этому не готов, отметил официальный... 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Передача новых вооружений киевскому режиму странами НАТО не помешает России продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, если Киев не проявит готовности урегулировать конфликт мирным путем, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.Песков подчеркнул, что для Москвы предпочтительным остается вариант завершения конфликта дипломатическим путем, но со стороны киевского режима готовность к мирным переговорам отсутствует.Он подчеркнул, что в настоящее время армия РФ продолжает освобождать российские регионы, включая Донецкую Народную Республику. Тем самым ВС РФ продолжают создавать зону безопасности, или буферную зону. Эта работа будет продолжена, отметил официальный представитель Кремля.Песков обратил внимание, что с освобождением Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.Песков также подчеркнул, что вооружение киевского режима странами НАТО никак не сможет воспрепятствовать России достигнуть своих целей в ходе СВО.Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.

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