https://sputnik-georgia.ru/20260707/poligony-dlya-neopasnykh-otkhodov-postroyat-po-vsey-gruzii--299511738.html

Полигоны для неопасных отходов построят по всей Грузии

Полигоны для неопасных отходов построят по всей Грузии

Sputnik Грузия

Полигоны появятся в Кахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T10:52+0400

2026-07-07T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить по всей стране региональные полигоны для размещения неопасных отходов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно документу, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства должно спланировать и реализовать необходимые мероприятия для строительства и обустройства новых региональных полигонов, соответствующих современным требованиям, в муниципалитетах, отобранных с соблюдением принципов регионального планирования. Кроме того, по поручению премьер-министра, "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" должна до 1 января 2030 года обеспечить планирование и проведение всех необходимых мероприятий для строительства и обустройства четырех региональных полигонов, а также комплексов перегрузочных станций для отходов. Документ также определяет проектные зоны, где должны быть созданы новые полигоны: Кахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, имерети, мцхета-мтианети, кахети, ираклий кобахидзе