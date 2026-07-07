https://sputnik-georgia.ru/20260707/poligony-dlya-neopasnykh-otkhodov-postroyat-po-vsey-gruzii--299511738.html
Полигоны для неопасных отходов построят по всей Грузии
Полигоны для неопасных отходов построят по всей Грузии
Sputnik Грузия
Полигоны появятся в Кахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T10:52+0400
2026-07-07T10:52+0400
2026-07-07T15:30+0400
грузия
новости
общество
имерети
мцхета-мтианети
кахети
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23857/30/238573092_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_38a24fa1b5293d43457120f089b0e189.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить по всей стране региональные полигоны для размещения неопасных отходов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно документу, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства должно спланировать и реализовать необходимые мероприятия для строительства и обустройства новых региональных полигонов, соответствующих современным требованиям, в муниципалитетах, отобранных с соблюдением принципов регионального планирования. Кроме того, по поручению премьер-министра, "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" должна до 1 января 2030 года обеспечить планирование и проведение всех необходимых мероприятий для строительства и обустройства четырех региональных полигонов, а также комплексов перегрузочных станций для отходов. Документ также определяет проектные зоны, где должны быть созданы новые полигоны: Кахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
имерети
мцхета-мтианети
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23857/30/238573092_80:0:1860:1335_1920x0_80_0_0_45dd1ca411654d0a0118dc1c060ffe2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, имерети, мцхета-мтианети, кахети, ираклий кобахидзе
грузия, новости, общество, имерети, мцхета-мтианети, кахети, ираклий кобахидзе
Полигоны для неопасных отходов построят по всей Грузии
10:52 07.07.2026 (обновлено: 15:30 07.07.2026)
Полигоны появятся в Кахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить по всей стране региональные полигоны для размещения неопасных отходов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно документу, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства должно спланировать и реализовать необходимые мероприятия для строительства и обустройства новых региональных полигонов, соответствующих современным требованиям, в муниципалитетах, отобранных с соблюдением принципов регионального планирования.
Кроме того, по поручению премьер-министра, "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" должна до 1 января 2030 года обеспечить планирование и проведение всех необходимых мероприятий для строительства и обустройства четырех региональных полигонов, а также комплексов перегрузочных станций для отходов.
Документ также определяет проектные зоны, где должны быть созданы новые полигоны: Кахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети.