https://sputnik-georgia.ru/20260707/predsedatel-parlamenta-gruzii-uveren-chto-natsdvizhenie-vskore-ischeznet-kak-partiya-299519316.html

Председатель парламента Грузии уверен, что "Нацдвижение" вскоре исчезнет как партия

Председатель парламента Грузии уверен, что "Нацдвижение" вскоре исчезнет как партия

Sputnik Грузия

Последние действия партии, в том числе переход управления в цифровую систему, говорит о несерьезности ЕНД, утверждает Шалва Папуашвили 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T19:10+0400

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2026-07-07T19:10+0400

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шалва папуашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Процессы в оппозиционной партии "Единое национальное движение" говорят о том, что в ближайшее время объединение самоликвидируется, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В "Едином национальном движении" намечается новый раскол на фоне грядущих выборов председателя партии. Кроме того, партия представила концепцию "цифровой партии" и перехода на систему мелкие пожертвования. "Я думаю, что "Национальное движение" опередит заседания в Конституционном суде и сама упразднит себя", – сказал Папуашвили. По его словам, последние действия партии, в том числе переход на цифровую систему управления, говорят о несерьезности ЕНД. В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии. Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия