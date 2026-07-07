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Председатель парламента Грузии уверен, что "Нацдвижение" вскоре исчезнет как партия
Председатель парламента Грузии уверен, что "Нацдвижение" вскоре исчезнет как партия
Sputnik Грузия
Последние действия партии, в том числе переход управления в цифровую систему, говорит о несерьезности ЕНД, утверждает Шалва Папуашвили 07.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Процессы в оппозиционной партии "Единое национальное движение" говорят о том, что в ближайшее время объединение самоликвидируется, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В "Едином национальном движении" намечается новый раскол на фоне грядущих выборов председателя партии. Кроме того, партия представила концепцию "цифровой партии" и перехода на систему мелкие пожертвования. "Я думаю, что "Национальное движение" опередит заседания в Конституционном суде и сама упразднит себя", – сказал Папуашвили. По его словам, последние действия партии, в том числе переход на цифровую систему управления, говорят о несерьезности ЕНД. В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии. Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Председатель парламента Грузии уверен, что "Нацдвижение" вскоре исчезнет как партия
Последние действия партии, в том числе переход управления в цифровую систему, говорит о несерьезности ЕНД, утверждает Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Процессы в оппозиционной партии "Единое национальное движение" говорят о том, что в ближайшее время объединение самоликвидируется, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В "Едином национальном движении" намечается новый раскол на фоне грядущих выборов председателя партии. Кроме того, партия представила концепцию "цифровой партии" и перехода на систему мелкие пожертвования.
"Я думаю, что "Национальное движение" опередит заседания в Конституционном суде и сама упразднит себя", – сказал Папуашвили.
По его словам, последние действия партии, в том числе переход на цифровую систему управления, говорят о несерьезности ЕНД.
В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты".
"Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии.
Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции.
Второй – "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В качестве обоснования приведены события конфликта 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.
Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей.