https://sputnik-georgia.ru/20260707/protesty-v-tbilisi-prodolzhatsya-ves-iyul-novoe-razreshenie-mvd-gruzii-299516891.html

Протесты в Тбилиси продолжатся весь июль: Новое разрешение МВД Грузии

Протесты в Тбилиси продолжатся весь июль: Новое разрешение МВД Грузии

Sputnik Грузия

Участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом с ними, но не должны мешать движению пешеходов и автотранспорта 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T18:09+0400

2026-07-07T18:09+0400

2026-07-07T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии разрешило проведение акций протеста в период до 30 июля, однако ограничило демонстрантов в возможности свободного передвижения. Согласно документу, обнародованному на сайте ведомства, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом с ними, но не должны мешать движению пешеходов и автотранспорта. Кроме того, протестующие должны обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и не мешать нормальному функционированию государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Антиправительственные акции будут проходить ежедневно с 19:00 до 00:00. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Позже к этому требованию добавились еще два: освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ ужесточили правила проведения акций, введя запрет на целенаправленное блокирование стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок, а также увеличив размеры штрафов и сроки лишения свободы за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста