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Сегодняшний день грузинской кардиологии – видео
Сегодняшний день грузинской кардиологии – видео
Sputnik Грузия
Кардиология в Грузии – одно из самых передовых направлений медицины 07.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-07T16:09+0400
2026-07-07T16:09+0400
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Лечение в кардиологических клиниках страны проходят не только местные жители, но и медицинские туристы – благодаря сотрудничеству страны в этом направлении с Израилем, Германией, США, а также совместным медицинским проектам и клиникам с современным медицинским оборудованием. Цены на медицинское обслуживание в Грузии считаются доступными по сравнению с мировыми. Все крупнейшие медицинские центры страны расположены в Тбилиси, в столице работают лучшие врачи страны. Есть кардиологические клиники и в Батуми, куда обращаются жители прибрежного региона, а также в других городах Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, медицина, здоровье, грузия, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, медицина, здоровье, грузия, видео, видеоклуб
Сегодняшний день грузинской кардиологии – видео
16:09 07.07.2026 (обновлено: 16:19 07.07.2026)
Кардиология в Грузии – одно из самых передовых направлений медицины
Лечение в кардиологических клиниках страны проходят не только местные жители, но и медицинские туристы – благодаря сотрудничеству страны в этом направлении с Израилем, Германией, США, а также совместным медицинским проектам и клиникам с современным медицинским оборудованием.
Цены на медицинское обслуживание в Грузии считаются доступными по сравнению с мировыми. Все крупнейшие медицинские центры страны расположены в Тбилиси, в столице работают лучшие врачи страны.
Есть кардиологические клиники и в Батуми, куда обращаются жители прибрежного региона, а также в других городах Грузии.