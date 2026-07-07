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Сегодняшний день грузинской кардиологии – видео

Сегодняшний день грузинской кардиологии – видео

Sputnik Грузия

Кардиология в Грузии – одно из самых передовых направлений медицины 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T16:09+0400

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Лечение в кардиологических клиниках страны проходят не только местные жители, но и медицинские туристы – благодаря сотрудничеству страны в этом направлении с Израилем, Германией, США, а также совместным медицинским проектам и клиникам с современным медицинским оборудованием. Цены на медицинское обслуживание в Грузии считаются доступными по сравнению с мировыми. Все крупнейшие медицинские центры страны расположены в Тбилиси, в столице работают лучшие врачи страны. Есть кардиологические клиники и в Батуми, куда обращаются жители прибрежного региона, а также в других городах Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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