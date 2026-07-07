https://sputnik-georgia.ru/20260707/strany-kandidaty-v-es-dolzhny-imet-pravo-golosa--spiker-parlamenta-gruzii-299516720.html

Страны-кандидаты в ЕС должны иметь право голоса – спикер парламента Грузии

Страны-кандидаты в ЕС должны иметь право голоса – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Статус официального кандидата на вступление в Европейский союз имеют девять стран 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T17:08+0400

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2026-07-07T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Страны-кандидаты на вступление в ЕС должны иметь право голоса в процессе интеграции, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Белграде проходит первая (учредительная) конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский союз. Тема конференции – "Европейская интеграция в меняющемся геополитическом контексте", с акцентом на роль парламентов стран-кандидатов в продвижении процесса европейской интеграции. По его словам, многие страны сталкиваются со сложностями процесса интеграции, и это требует обсуждения. Статус официального кандидата на вступление в Европейский союз имеют девять стран. Из общего числа шесть стран (Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Черногория и Украина) ведут активные переговоры о вступлении. Грузия вместе с Боснией и Герцеговиной и Турцией пока не перешла к этапу активных переговоров. Европейская комиссия на данном этапе работает над предложениями по реформированию процесса расширения Европейского союза. В последние недели ряд стран ЕС обнародовал позиционные документы с предложениями по реформированию процедуры расширения. В частности, пять из шести государств-учредителей Евросоюза выступили за усиление действующих механизмов контроля для предотвращения отступления от демократических принципов и нарушения верховенства права после вступления новых членов в Евросоюз. В то же время Германия и Франция предложили рассмотреть механизмы постепенной интеграции стран-кандидатов на пути к полноправному членству. Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал идею введения для Украины статуса "ассоциированного членства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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