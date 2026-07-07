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Убийство 20-летней гражданки Азербайджана в Тбилиси: брату жертвы предъявили обвинение

Убийство 20-летней гражданки Азербайджана в Тбилиси: брату жертвы предъявили обвинение

Sputnik Грузия

Ему грозит от 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T15:44+0400

2026-07-07T15:44+0400

2026-07-07T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение гражданину Азербайджана Эмину Алиеву в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах соотечественницы Фатимы Каримовой, сообщила пресс-служба ведомства. Гражданку Азербайджана, 20-летнюю Фатиму Каримову, обнаружили мертвой 26 июня 2026 года в арендованной квартире в Тбилиси. По имеющейся информации, подозреваемый в убийстве является двоюродным братом погибшей девушки. Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что в период с 3 по 25 июня 2026 года Алиев ограничивал возможность Каримовой самостоятельно принимать жизненно важные решения. Он запрещал ей общаться с членами семьи и другими людьми, а также ограничивал право выходить из дома и свободно передвигаться. Сообщается, что Каримова пыталась покинуть арендованную квартиру в Тбилиси, где они проживали вместе с Алиевым. "Алиев незаконно пытался утвердить свое превосходство как мужчины над Фатимой Каримовой. Двадцать пятого июня 2026 года, примерно в 22:00, в Тбилиси, в Варкетильском районе Алиев задушил Каримову из-за нетерпимости к равенству между женщинами и мужчинами", – говорится в материалах дела. Обвинение предъявлено заочно по статье 109 Уголовного кодекса Грузии "Убийство в виду нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной". Ему грозит от 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Затем его объявят в розыск. В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана направила запрос по делу об убийстве своей гражданки в Тбилиси, заявив о готовности оказать следствию всестороннюю помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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