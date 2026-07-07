https://sputnik-georgia.ru/20260707/vozmite-popkorn-v-gruzinskoy-mechte-otsenili-borbu-za-liderstvo-v-end-299512435.html

"Возьмите попкорн": в "Грузинской мечте" оценили борьбу за лидерство в ЕНД

"Возьмите попкорн": в "Грузинской мечте" оценили борьбу за лидерство в ЕНД

Sputnik Грузия

Взаимные обвинения внутри партии "Единое национальное движение" свидетельствуют о ее кризисе, заявил депутат 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T16:40+0400

2026-07-07T16:40+0400

2026-07-07T16:40+0400

единое национальное движение

нанука жоржолиани

михаил саакашвили

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новости

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение" является "умирающей организацией", а происходящие внутри нее процессы уже не смогут изменить ситуацию, заявил депутат правящей партии Тенгиз Шарманашвили. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый виток противостояния в "Едином национальном движении", поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Саакашвили также заявил, что Жоржолиани займется проведением радикальных реформ и обновлением ЕНД. По словам Тенгиза Шарманашвили, независимо от того, кто возглавит оппозиционную партию, это не поможет "Нацдвижению" восстановить позиции. Депутат отметил, что взаимные обвинения внутри партии свидетельствуют о ее кризисе. "Посмотрите, какими словами они "награждают" друг друга, в чем обвиняют друг друга. Этого уже достаточно, чтобы понять: они никогда ничего не смогут сделать. Нам остается только наблюдать со стороны, как будут развиваться события", – добавил он. Что касается Нануки Жоржолиани, то ранее она заявила, что пока не приняла окончательного решения о выдвижении на пост председателя "Единого национального движения". Жоржолиани подчеркнула, что считает Саакашвили политическим лидером партии, а также заявила, что именно он должен руководить процессом реформ.Но если Нанука Жоржолиани не захочет занимать пост председателя партии, сделать ее главой ЕНД насильно невозможно, заявил член "Единого национального движения" Ираклий Павленишвили. По его словам, руководство партией – это большая ответственность, и сам кандидат должен оценить свою готовность к этой роли. Павленишвили также прокомментировал будущее нынешнего председателя ЕНД Тины Бокучава, заявив, что она остается частью команды."Тина Бокучава – член нашей команды и должна остаться в ней. Возможно, она также хочет сохранить пост председателя и выдвинет свою кандидатуру, но я не могу отвечать за нее и говорить, как она видит свое будущее в партии", – отметил он.Новый кризис в ЕНДВнутрипартийный кризис в "Едином национальном движении" обострился на фоне подготовки к выборам нового руководства партии. Решение Михаила Саакашвили поддержать Нануку Жоржолиани стало неожиданностью для нынешнего председателя ЕНД Тины Бокучава. По ее мнению, именно подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия. В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону. Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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единое национальное движение, нанука жоржолиани, михаил саакашвили, политика, грузия, новости