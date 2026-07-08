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Новая Крымская война: Париж и Лондон обречены на разгром

Новая Крымская война: Париж и Лондон обречены на разгром

Sputnik Грузия

Можно облетаться на всех этих "Рафалях" и "Миражах" вблизи крымской акватории, но это не изменит географическую принадлежность полуострова 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T18:25+0400

2026-07-08T18:25+0400

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Наша разведка установила, что удар по Музею обороны Севастополя был нанесен англичанами. Технически его осуществили вэсэушники, но полетное задание и спутниковую навигацию для беспилотников обеспечили британские военные, пишет колумнист РИА Новости.У подданных короля Карла — фантомные боли. Их корежит от Севастополя. И не только от Севастополя. И не только их.Оборона крымского города-героя навсегда похоронила иллюзии о боеспособности французов и англичан. Десятикратное превосходство и в живой силе, и в технике не привело их к победе. Севастополь в осаде стоял насмерть и сопротивлялся год.Севастополь, Балаклава, как и (сегодня) мирная и курортная детская Евпатория, были и остаются русскими городами. Пережить, переварить и смириться с тем, что Крым — наш навеки, навсегда, собравшиеся в Анкаре подстрекатели войны с Россией абсолютно не в состоянии.Симптоматично, что корреспонденция о ситуации в Крыму, опубликованная в The New York Times к саммиту Североатлантического альянса, была написана американцем, находящимся в Киеве. В Крым он поехать застеснялся.Ну а европейцы, в отличие от союзников с другого берега Атлантики, к рефлексии о Крыме не способны вовсе. Настолько они болезненно переживают, что Крым — наш: от их, как они полагают, побед в Крымской войне им осталась лишь топонимика. Пальто реглан. И — "тонкая красная линия".Так что же сочинил американский автор — с целью поддержать европейский реваншизм — в отношении Крымского полуострова?Он написал то, что, в принципе, и следовало ожидать: насколько ценен этот кусочек русской земли на Черноморье геостратегически. Еще он написал, что эта невероятная геостратегическая ценность делает наш Крым "уязвимым с военной точки зрения". Он привел якобы цитату Владимира Путина о "Крыме как о великом авианосце" (президент России этого не говорил, слова перевраны и смысл их искажен). Еще американец упомянул про сложности с энерго- и водоснабжением русского полуострова.Когда мы пишем, произносим или анализируем, почему европейцы намерены нанести нам стратегическое поражение, зачастую мы редко расшифровываем, что именно это "поражение" для них означает в военном смысле.Как и 172 года назад, когда на нас решили попереть две заклятые европейские подружайки — французская и британская колониальные империи, объединенные яростной русофобией, сегодня все те же хотят лишить нас традиционных морских транспортных зон и зон экономического влияния.На севере — это Балтика и побережье Баренцева моря. На юге — Черноморье. Ну а Азовское море мы предусмотрительно сумели вернуть себе, сделав его внутренним водоемом. Русским внутренним морем.Сегодня все, что касается морских портов, юрисдикции и государственной принадлежности морских островов вне зависимости от размера их территории, как и контроль над основными и второстепенными морскими торговыми путями, становится геостратегическим активом. Не менее важным, что и обладание ядерным оружием.Как ядерное оружие, морские порты — это способ утвердить суверенность, а надежные морские границы — возможность уже геостратегического контроля в регионе.Кому-то страшно, до одури и истерики, не нравится наш мощный военный флот. Наши функционирующие морские порты.Цель и англосаксов, и галлофранков не меняется последние несколько столетий: вколотить нас обратно в допетровские времена.Крым, который американец из Киева называет "уязвимым", — даже не красная тряпка для этих, с затуманенным реваншем сознанием, европейских "бычков" вроде еще полубывшего Макрона и уже бывшего Стармера.Крым для них — символ, живой, зримый, гео- и просто политический их поражения. Защищенный русской кровью, русским беспримерным мужеством дважды — в нашей славной ратной истории. Вернувшийся на родину — без единого выстрела — в нашей общей современности.Русский военный форпост на юге и священное место обретения Русью христианства.Полубывшие и окончательно убывшие из политики временщики, Макроны и Стармеры, реально не понимают, что для нас Крым.Можно облетаться на всех этих "Рафалях" и "Миражах" вблизи крымской акватории, но это не изменит географическую принадлежность полуострова.И можно строить любые планы и рисовать любые военно-стратегические схемы — русский Крым им наподдаст так, что от всех десантов, "тонких красных линий" и омерзительных нарративов останется только сиюминутная гниль и позорный — для истории — хлам.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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аналитика, в мире, колумнисты, крым, анкара, киев, владимир путин, нато, the new york times, обострение ситуации вокруг украины