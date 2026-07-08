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Атаки Киева на энергообъекты нужно остановить общими усилиями — Кремль
Атаки Киева на энергообъекты нужно остановить общими усилиями — Кремль
Sputnik Грузия
Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной... 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Россия принимает меры, чтобы минимизировать опасность атак Киева на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфраструктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы."Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.По его словам, Москва рассчитывает, что Турция и другие страны используют свое влияние, чтобы удержать Киев от подобных атак в дальнейшем."Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", — сказал Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, турция, москва, киев, дмитрий песков
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, турция, москва, киев, дмитрий песков
Атаки Киева на энергообъекты нужно остановить общими усилиями — Кремль
Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Россия принимает меры, чтобы минимизировать опасность атак Киева на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфраструктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы.
"Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, Москва рассчитывает, что Турция и другие страны используют свое влияние, чтобы удержать Киев от подобных атак в дальнейшем.
"Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", — сказал Песков.