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Борьба с "воровским миром" в Грузии: до 30 задержанных за сутки
Борьба с "воровским миром" в Грузии: до 30 задержанных за сутки
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в том числе за обращение к членам "воровского мира" и членство в нем 08.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-08T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с "воровским миром" в Тбилиси и регионах за сутки задержала 29 человек, еще троим – предъявили обвинения, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что задержанные активно участвовали в решении финансовых споров между гражданами по всей стране. Для устрашения и давления на стороны к делу подключался живущий за границе "вор в законе" Бесо Джапаридзе по прозвищу "Немой", с согласия которого обвиняемые устраивали т.н. "воровские разборки". По данным следствия, именно "Немой" принимал окончательное решение в "воровских разборках". После его решения, при невыполнении обязательств, обвиняемые угрожали расправой одной из сторон спора или членам его семьи. Во время обысков полиция изъяла средства коммуникации обвиняемых и огнестрельное оружие. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в том числе за обращение к членам "воровского мира" и членство в нем. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, вор в законе, воровское сообщество
происшествия, грузия, новости, тбилиси, вор в законе, воровское сообщество
Борьба с "воровским миром" в Грузии: до 30 задержанных за сутки
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в том числе за обращение к членам "воровского мира" и членство в нем
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с "воровским миром" в Тбилиси и регионах за сутки задержала 29 человек, еще троим – предъявили обвинения, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанные активно участвовали в решении финансовых споров между гражданами по всей стране.
Для устрашения и давления на стороны к делу подключался живущий за границе "вор в законе" Бесо Джапаридзе по прозвищу "Немой", с согласия которого обвиняемые устраивали т.н. "воровские разборки".
По данным следствия, именно "Немой" принимал окончательное решение в "воровских разборках". После его решения, при невыполнении обязательств, обвиняемые угрожали расправой одной из сторон спора или членам его семьи.
Во время обысков полиция изъяла средства коммуникации обвиняемых и огнестрельное оружие. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в том числе за обращение к членам "воровского мира" и членство в нем.
"Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе".
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.