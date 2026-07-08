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Борьба с "воровским миром" в Грузии: до 30 задержанных за сутки

Борьба с "воровским миром" в Грузии: до 30 задержанных за сутки

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в том числе за обращение к членам "воровского мира" и членство в нем 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T22:23+0400

2026-07-08T22:23+0400

2026-07-08T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с "воровским миром" в Тбилиси и регионах за сутки задержала 29 человек, еще троим – предъявили обвинения, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что задержанные активно участвовали в решении финансовых споров между гражданами по всей стране. Для устрашения и давления на стороны к делу подключался живущий за границе "вор в законе" Бесо Джапаридзе по прозвищу "Немой", с согласия которого обвиняемые устраивали т.н. "воровские разборки". По данным следствия, именно "Немой" принимал окончательное решение в "воровских разборках". После его решения, при невыполнении обязательств, обвиняемые угрожали расправой одной из сторон спора или членам его семьи. Во время обысков полиция изъяла средства коммуникации обвиняемых и огнестрельное оружие. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в том числе за обращение к членам "воровского мира" и членство в нем. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, вор в законе, воровское сообщество